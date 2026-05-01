Cilento

Castellabate, frontale tra auto e motorino sulla Via del Mare: ragazzo in ospedale

Ad avere la peggio un giovane ragazzo del posto in sella al suo motorino che, cadendo rovinosamente sull’asfalto, ha riportato diverse ferite

Manuel Chiariello

Incidente stradale questa sera sulla Via del Mare nel comune di Castellabate. Per cause ancora in via di accertamento una Lancia Ypsilon e un motorino si sono scontrati in un violento frontale.

I soccorsi

Sul posto presenti la Polizia Locale, diretta dal Comandante Alberto Giorgio, e un’ambulanza della Croce Rossa per prestare le prime cure del caso. Ad avere la peggio un giovane ragazzo del posto in sella al suo motorino che, cadendo rovinosamente sull’asfalto, ha riportato diverse ferite.

Per lui è stato necessario il trasferimento presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ma le sue condizioni non preoccupano. Solo tanta paura, invece, per le quattro persone non residenti a bordo della Lancia Ypsilon.

Rallentamenti alla circolazione

Durante le operazioni di rimozione dei veicoli, affidati al Soccorso Stradale Rega, e con i rilievi messi in atto dagli agenti di Polizia Locale, diversi sono stati i rallentamenti alla circolazione.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.