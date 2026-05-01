Castellabate, frontale tra auto e motorino sulla Via del Mare: ragazzo in ospedale

Incidente stradale questa sera sulla Via del Mare nel comune di Castellabate. Per cause ancora in via di accertamento una Lancia Ypsilon e un motorino si sono scontrati in un violento frontale.
I soccorsi
Sul posto presenti la Polizia Locale, diretta dal Comandante Alberto Giorgio, e un’ambulanza della Croce Rossa per prestare le prime cure del caso. Ad avere la peggio un giovane ragazzo del posto in sella al suo motorino che, cadendo rovinosamente sull’asfalto, ha riportato diverse ferite.
Per lui è stato necessario il trasferimento presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ma le sue condizioni non preoccupano. Solo tanta paura, invece, per le quattro persone non residenti a bordo della Lancia Ypsilon.
Rallentamenti alla circolazione
Durante le operazioni di rimozione dei veicoli, affidati al Soccorso Stradale Rega, e con i rilievi messi in atto dagli agenti di Polizia Locale, diversi sono stati i rallentamenti alla circolazione.