Curiosità

Il risveglio della natura: tutto quello che c’è da sapere sul mese di maggio

Scopri i segreti del mese di maggio: dalle origini mitologiche del suo nome alle date imperdibili, tra curiosità storiche e proverbi della tradizione contadina

Redazione Infocilento
Fiori Aprile Primavera

Maggio rappresenta da sempre il cuore pulsante della primavera, un ponte dorato che conduce verso l’estate. È il mese della luce che si allunga, delle fioriture esplosive e di un rinnovato desiderio di vita all’aria aperta. Per i giornalisti e i cronisti di costume, questo periodo dell’anno offre una narrazione ricca di simbolismi, dove la terra celebra la sua massima fertilità e il calendario si fitta di appuntamenti che mescolano sacro, profano e storia civile.

Le date e le ricorrenze da segnare sul calendario

Il mese si apre con una delle celebrazioni più sentite a livello globale: la Festa dei lavoratori il 1° maggio. Questa giornata non è solo un’occasione di riposo, ma un momento di riflessione sui diritti sociali conquistati nel corso dei secoli.

Un altro appuntamento fondamentale è la Festa della mamma, che in Italia cade la seconda domenica del mese. È una ricorrenza che affonda le radici in epoche antiche, legata ai culti della fertilità, ma che oggi assume un carattere prettamente affettivo e familiare. Per gli amanti della storia e della cultura, il 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa, in ricordo della dichiarazione Schuman del 1950, atto di nascita della cooperazione europea.

Curiosità tra stelle e leggende

Il nome “maggio” deriva molto probabilmente da Maia, la dea romana dell’abbondanza e della crescita. Tuttavia, non tutto nel folklore è legato alla solarità. Anticamente, maggio era considerato un mese poco propizio per i matrimoni; un’antica credenza romana suggeriva che sposarsi in questo periodo portasse sfortuna, poiché era il mese in cui si celebravano i Lemuralia, riti dedicati agli spiriti dei defunti.

Dal punto di vista astronomico, maggio è il mese delle Eta Aquaridi, uno sciame meteorico generato dai detriti della cometa di Halley, visibile solitamente nella prima decade del mese. È anche il periodo in cui la natura raggiunge il suo apice cromatico, motivo per cui è tradizionalmente consacrato alla figura della rosa.

La saggezza popolare nei proverbi

I detti popolari descrivono maggio come un mese volubile ma fondamentale per l’agricoltura. Ecco i più celebri:

  • “Maggio soleggiato, l’anno è fortunato”: sottolinea l’importanza del bel tempo per il raccolto futuro.
  • “Per Santa Rita (22 maggio), ogni rosa è fiorita”: indica il momento di massima esplosione floreale.
  • “Maggio asciutto, ma non tutto, gran per tutto”: un richiamo alla necessità di piogge brevi ma efficaci per nutrire i campi di cereali.
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