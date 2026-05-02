Violenza su una donna a Perdifumo: arrestato un uomo ad Agropoli

Un quarantenne è stato fermato dai carabinieri in seguito a un violento episodio verificatosi durante la scorsa notte nel territorio di Perdifumo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe percosso una donna di origini est-europee per motivazioni che sono tuttora oggetto di indagine da parte degli inquirenti. Dopo l’aggressione, il soggetto si sarebbe dato alla fuga a bordo di una vettura Lancia, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce.

L’intercettazione e l’inseguimento ad Agropoli

La fuga del cinquantenne è terminata nelle prime ore di questa mattina nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord della Cilentana. Il veicolo è stato individuato grazie alla tecnologia del targa system in dotazione al comune di Agropoli e monitorata dalla Polizia Municipale. Nonostante l’alt intimato dai carabinieri, l’uomo avrebbe tentato di proseguire la marcia, ma ha perso poco dopo il controllo dell’auto finendo fuori carreggiata. Una volta bloccato dai militari, è stato condotto in caserma e potrebbe dover rispondere di tentato omicidio.

Le condizioni della vittima e i dettagli del ritrovamento

La donna coinvolta ha riportato diverse lesioni e ferite concentrate alla testa, agli occhi e al collo. Ai soccorritori e alle forze dell’ordine la vittima avrebbe dichiarato di non conoscere il suo aggressore. Dalle testimonianze è emerso inoltre che l’uomo fosse in possesso di un’arma da fuoco, la quale però non sarebbe stata utilizzata per esplodere colpi durante la colluttazione. Le autorità continuano gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.