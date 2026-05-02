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Addio a Enzo Inverso, uno degli ideatori del torneo calcistico Città di Agropoli

La comunità di Agropoli piange la scomparsa di Enzo Inverso, storico co-ideatore del torneo internazionale Città di Agropoli. Il ricordo di un uomo che ha unito le culture attraverso lo sport

Ernesto Rocco
Enzo Inverso

La città di Agropoli è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Enzo Inverso, figura di spicco dello sport locale e co-ideatore, insieme al cugino Antonio, del torneo internazionale di calcio giovanile Città di Agropoli. La notizia ha suscitato profondo dolore in tutta la comunità cilentana, che perde non solo un organizzatore capace, ma un pilastro e un punto di riferimento umano.

Il torneo cittadino come ponte tra culture e nazioni

Il progetto sportivo ha rappresentato negli anni molto più di una semplice competizione agonistica. Inverso ha dedicato anima e corpo con il fratello per far crescere l’iniziativa, viaggiando e costruendo solidi legami internazionali. L’obiettivo raggiunto è stato quello di portare ad Agropoli squadre provenienti da molteplici nazioni, unendo culture eterogenee attraverso il linguaggio universale del calcio. Nelle testimonianze colme di commozione di chi ha collaborato al suo fianco si legge: “Sei stato tra i primi a crederci davvero, a immaginare qualcosa che ancora non esisteva, e ad avere il coraggio di trasformarlo in realtà. Quel torneo non era solo un evento sportivo: era il tuo progetto, la tua creatura, una parte di te”. Per lui, l’evento si traduceva in incontro, amicizia e passione condivisa.

L’impegno inesauribile nonostante la malattia e la vicinanza ucraina

Nonostante il sopraggiungere inaspettato della malattia, la sua dedizione al progetto non ha mai subito battute d’arresto. Fino agli ultimi giorni ha continuato a offrire il proprio contributo organizzativo. Un esempio tangibile del suo impegno instancabile risale al mese di marzo, quando, seppur provato dalle condizioni di salute, ha voluto partecipare in prima persona ai sopralluoghi delle strutture alberghiere destinate ad accogliere le squadre ucraine. Proprio la comunità ucraina residente ad Agropoli ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio, stringendosi al dolore della città per questa grave perdita.

L’eredità umana e sportiva lasciata alle nuove generazioni

Enzo Inverso viene ricordato da colleghi e cittadini come una persona amichevole e sempre disponibile, pronta a offrire supporto, ascolto e preziosi consigli.

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