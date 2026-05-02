Attualità

Diocesi di Vallo della Lucania, rinnovati gli organismi dell’Istituto sostentamento clero per il quinquennio 2026-2031

Ufficializzate le nuove nomine per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero. Ecco i nomi scelti dal Vescovo e dal clero per il prossimo quinquennio

Redazione Infocilento
Calvosa

A seguito delle votazioni del 10 marzo scorso e delle scelte del Vescovo della Diocesi Vallo della Lucania, Vincenzo Calvosa, sono stati rinnovati gli organismi dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero per il prossimo quinquennio 2026-2031. Le cariche risultano così composte:

Consiglio di amministrazione

  • Presidente: Geom. Antonio Di Matteo (designato dal Vescovo)
  • Presidente: Don Bruno Lancuba (designato dal clero)
  • Consigliere: Don Pietro Sacco (designato dal Vescovo)
  • Consigliere: Avv. Gianfranco Scarpa (designato dal Vescovo)
  • Consigliere: Don Domenico Sorrenti (designato dal clero)

Collegio dei revisori dei conti

  • Presidente: Avv. Caterina Mastrogiovanni (designata dal Vescovo)
  • Revisore: Dott. Raffaele Baratta (designato dal Vescovo)
  • Revisore: Don Carlo Pisani (designato dal clero)

Il saluto e gli auguri del vescovo

“Nel ringraziare quanti in questo quinquennio hanno svolto il loro servizio nei suddetti organismi, il Vescovo augura un proficuo lavoro a tutti i membri dei rinnovati organismi”, si legge in una nota.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.