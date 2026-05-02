Diocesi di Vallo della Lucania, rinnovati gli organismi dell’Istituto sostentamento clero per il quinquennio 2026-2031

A seguito delle votazioni del 10 marzo scorso e delle scelte del Vescovo della Diocesi Vallo della Lucania, Vincenzo Calvosa, sono stati rinnovati gli organismi dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero per il prossimo quinquennio 2026-2031. Le cariche risultano così composte:
Consiglio di amministrazione
- Presidente: Geom. Antonio Di Matteo (designato dal Vescovo)
- Presidente: Don Bruno Lancuba (designato dal clero)
- Consigliere: Don Pietro Sacco (designato dal Vescovo)
- Consigliere: Avv. Gianfranco Scarpa (designato dal Vescovo)
- Consigliere: Don Domenico Sorrenti (designato dal clero)
Collegio dei revisori dei conti
- Presidente: Avv. Caterina Mastrogiovanni (designata dal Vescovo)
- Revisore: Dott. Raffaele Baratta (designato dal Vescovo)
- Revisore: Don Carlo Pisani (designato dal clero)
Il saluto e gli auguri del vescovo
“Nel ringraziare quanti in questo quinquennio hanno svolto il loro servizio nei suddetti organismi, il Vescovo augura un proficuo lavoro a tutti i membri dei rinnovati organismi”, si legge in una nota.