Il Cilento ricorda Eugenio Mautone e Andrea Cortazzo: un anno fa il tragico incidente sulla Cilentana

Il Cilento ricorda Eugenio Mautone ed Andrea Cortazzo, scomparsi un anno fa in un tragico incidente sulla Cilentana, avvenuto tra Pattano e Vallo Scalo nel Comune di Castelnuovo Cilento. Si terrà domani 14 marzo nella chiesa di Santa Veneranda di Angellara, alle ore 16.30, un momento di preghiera in ricordo di un giovane molto conosciuto e amato nella comunità locale.

Il ricordo

Eugenio gestiva un bar ad Angellara, era un punto di riferimento per amici e clienti, appassionato di musica, Vasco Rossi, viaggi e pesca era un ragazzo solare, sempre pronto con una battuta e un sorriso. Anche domenica ci sarà un altro momento per ricordarlo, in occasione della partita di seconda categoria contro il Caggiano, società, squadra e ultras del Real Cilento renderanno omaggio all’amico Eugenio, l’appuntamento è al campo sportivo comunale di Moio della Civitella, prima dell’inizio della gara in programma alle ore 15.00.

“Ci sono persone che non se ne vanno ma davvero. Restano nei ricordi, nelle risate, negli abbracci…e nei campi dove abbiamo condiviso la nostra passione. Domenica 15 marzo scenderemo in campo anche per te Eugenio. Per ricordarti, per onorarti e per dimostrare che chi lascia un segno nel cuore degli altri non sarà mai dimenticato”, il messaggio della squadra nel ricordare l’appuntamento di domenica.

Un momento simbolico per ricordare “l’uomo dei palloncini”

A Velina di Castelnuovo Cilento, invece, si terrà sempre domani 14 marzo una S.Messa in suffragio di Andrea Cortazzo che sarà celebrata alle ore 18.00 nella Chiesa di S. Antonio di Padova. Andrea era noto come “l’uomo dei palloncini”. Per anni ha animato le feste di paese con i suoi palloncini. Un personaggio iconico, conosciuto da tanti. Due comunità che si raccolgono per ricordare due persone andate via troppo presto.