Protezione civile e lotta agli incendi: a Omignano la “Casa Bianca” diventa la nuova sede operativa delle Guardie Ambientali

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha concesso in comodato d’uso gratuito all’Associazione Guardie Ambientali Italiane di Casal Velino l’immobile comunale denominato “Casa Bianca”, ubicato in Piazza dell’Unione nel Comune di Omignano, da destinare a sede operativa per le attività di protezione civile e antincendio boschivo.

Le attività previste e la durata del comodato d’uso

L’immobile sarà utilizzato esclusivamente quale sede operativa per attività di protezione civile, prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, pattugliamento e monitoraggio del territorio. L’Ente ha stabilito, inoltre, che il comodato avrà durata fino al 30 settembre 2026, con possibilità di proroga qualora permangano le condizioni emergenziali o le esigenze operative connesse alla campagna antincendio boschivo.

“La presenza sul territorio di una struttura operativa destinata alle attività di prevenzione, avvistamento, pattugliamento e supporto agli interventi di emergenza costituisce un utile presidio a tutela dell’incolumità pubblica, del patrimonio ambientale e del territorio comunale”, fanno sapere da palazzo di città.