Agropoli, cultura e infanzia: un progetto da 15mila euro per la Biblioteca Comunale

Agropoli va a caccia di risorse da destinare alla cultura. L’Ente guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi ha infatti manifestato l’intenzione di partecipare all’Avviso Pubblico approvato dalla Regione Campania (Decreto Dirigenziale n. 82 del 26/05/2026) per l’accesso ai contributi a sostegno delle biblioteche di enti locali e di interesse locale per l’annualità 2026.

“Il faro delle storie”: un nuovo spazio per i più piccoli

L’obiettivo dell’amministrazione è candidare a finanziamento il progetto “Il faro delle storie – Spazio montessoriano, multimediale e marinaro per la prima infanzia presso la Biblioteca Comunale Costabile Cilento”, finalizzato alla realizzazione di uno spazio innovativo dedicato ai bambini e alle famiglie, ispirato ai principi della pedagogia montessoriana e all’identità marittima della città.

Il quadro economico dell’intervento ammonta complessivamente a € 15.000,00 IVA inclusa, un importo che corrisponde esattamente al massimale finanziabile previsto dall’Avviso regionale.

Arredi montessoriani e tecnologie multimediali

Il progetto prevede la riqualificazione di una sala per piccoli lettori della Biblioteca Comunale attraverso l’allestimento di un ambiente educativo e culturale dedicato alla fascia d’età 0-10 anni.

L’area sarà caratterizzata da:

Librerie montessoriane e arredi ergonomici;

Aree dedicate alla lettura condivisa;

Una struttura iconica centrale a forma di faro;

Attrezzature multimediali e sistemi tecnologici moderni, destinati a rendere l’esperienza della lettura immersiva, partecipata e innovativa.

Il legame con il territorio e il porto di Agropoli

“L’intervento — fanno sapere da Palazzo di Città — è stato concepito per valorizzare il dialogo tra gli spazi interni della Biblioteca e il contesto marittimo e paesaggistico del porto di Agropoli, trasformando la lettura in un’esperienza educativa capace di coniugare fantasia, conoscenza, scoperta e identità territoriale”.