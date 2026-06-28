Alburni

Giovane finanziere di Roscigno pratica massaggio cardiaco e salva la vita ad un uomo nelle Marche

Il tempestivo intervento del maresciallo Michele Palmieri, figlio del sindaco del comune cilentano, evita la tragedia a Porto d'Ascoli grazie alla rianimazione cardiopolmonare

Erminio Cioffi

Provvidenziale intervento di un maresciallo della Guardia di Finanza che, pur essendo libero dal servizio, è riuscito a salvare la vita a un uomo colto da un improvviso malore.

Un malore improvviso a Porto d’Ascoli

L’episodio si è verificato nella zona della Sentina, a Porto d’Ascoli. Il militare, Michele Palmieri, originario del Salernitano e figlio del sindaco di Roscigno, è stato richiamato dalle grida d’aiuto provenienti da un’abitazione, dove un uomo si era accasciato a terra perdendo conoscenza.

Il tempestivo intervento di rianimazione

Resosi conto della gravità della situazione, il maresciallo è intervenuto senza esitazione. Dopo aver verificato l’assenza di segni di coscienza, ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguendole fino all’arrivo degli operatori del 118.

Grazie alla tempestività dell’intervento, l’uomo ha mostrato i primi segnali di ripresa ed è stato successivamente affidato ai sanitari, che lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso.

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