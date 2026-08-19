Lite al parco Liborio Bonifacio di Agropoli: giovane ferito con un’arma da taglio

Un episodio di violenza si è verificato nella serata ad Agropoli, all’interno del parco pubblico Liborio Bonifacio. Secondo le prime ricostruzioni, un acceso diverbio tra i membri di una comitiva si è trasformato in una violenta colluttazione, culminata con il ferimento di un giovane mediante un’arma da taglio. L’episodio ha generato panico tra i frequentatori della villa comunale presenti al momento dei fatti.

Scontro tra giovani e ferimento all’interno della villa comunale

La lite è esplosa improvvisamente all’interno dell’area adiacente l’ex fornace, abituale punto di ritrovo per molti ragazzi. A quanto si apprende, la discussione avrebbe coinvolto un gruppo di cinque giovani di origine tunisina che risiedono in città e frequentano regolarmente la zona.

In breve tempo i toni si sono alzati fino a far scattare la violenza, durante la quale è spuntata la lama che ha colpito uno dei presenti. Le motivazioni alla base del violento scontro restano al momento sconosciute e sono al vaglio delle autorità.

L’intervento dei soccorsi e le indagini dei carabinieri

La chiamata ai numeri d’emergenza ha fatto scattare tempestivamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasferito il ragazzo in ospedale in codice rosso. L’aggressore si è dato alla fuga lanciando via il coltello verso il tetto dell’ex fornace.

Al parco Liborio Bonifacio anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli e gli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini sul caso e ritrovato l’arma, un coltello con lama di 10 centimetri.

Da tempo, quanti frequentano la villa comunale di Agropoli, segnalano la presenza di gruppi di giovani che si soffermano presso l’ex fornace, area scarsamente illuminata, e consumano alcool e presumibilmente sostanze proibite.