Tutela dei cetacei nel Cilento: un incontro per imparare il whale watching sostenibile

Il mare del Cilento custodisce un patrimonio naturalistico straordinario, popolato da delfini e altri mammiferi marini fondamentali per la salute dell’ecosistema. Per promuovere una convivenza rispettosa tra le attività antropiche e la fauna protetta, sabato 10 ottobre alle ore 17 il Villaggio Camping dell’Isola di Marina di Camerota, in via delle Sirene, ospiterà un importante appuntamento formativo dedicato alla conoscenza e alla salvaguardia dei cetacei. L’iniziativa, aperta a diportisti, pescatori, operatori turistici e cittadini, punta a diffondere le buone pratiche di navigazione e osservazione per evitare qualsiasi forma di disturbo agli animali nel loro habitat naturale.

Specie marine e minacce nell’ecosistema cilentano

Durante l’incontro verranno approfonditi gli aspetti biologici ed ecologici delle specie che frequentano regolarmente le coste del Cilento. Gli esperti illustreranno non solo il ruolo cruciale svolto da questi animali nell’equilibrio marino, ma anche le principali minacce a cui sono esposti quotidianamente, dal traffico nautico all’inquinamento acustico. L’obiettivo primario è accrescere la consapevolezza collettiva sul valore della biodiversità locale, fornendo strumenti concreti per identificare le criticità ambientali e proteggere efficacemente le popolazioni di cetacei presenti lungo il litorale.

Regole di navigazione e il codice di buona condotta

Una parte centrale della conferenza sarà focalizzata sulle modalità corrette per avvicinare i cetacei senza alterare il loro comportamento naturale. Saranno illustrati i criteri operativi per riconoscere il vero whale watching sostenibile e rispettoso della fauna selvatica. Nel corso dell’evento verranno analizzati nel dettaglio il Codice di buona condotta per l’osservazione responsabile e le disposizioni previste dall’Accordo ACCOBAMS, lo strumento internazionale per la conservazione dei cetacei nel Mar Nero, nel Mar Mediterraneo e nell’area Atlantica adiacente.

Promozione nazionale e patrocini istituzionali

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la gestione e la diffusione del marchio High Quality Whale-Watching. L’evento di Marina di Camerota è reso possibile grazie alla sinergia tra Camerota Sea Academy, Cilento a Vela e Camerota Yachting Service. L’appuntamento ha inoltre ricevuto il patrocinio ufficiale del Comune di Camerota, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e delle Capitanerie di Porto, a testimonianza della rilevanza strategica della tutela ambientale per lo sviluppo del territorio.