“Sapri Anni 60”: Sal Esposito e i Napolitudine aprono la kermesse musicale

È stato il sound di Sal Esposito e dei Napolitudine ad infiammare ieri sera lo stadio “Matteo Covone” di Sapri, per la prima delle tre serate targate “Sapri Eventi 2026”. Una manifestazione promossa dall’associazione Sapri Eventi — diretta dal Presidente Michele Marciano — e Sapri Anni ’60, con il patrocinio del comune di Sapri (Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo), che rappresenta uno degli appuntamenti musicali di rilievo nel pieno della stagione estiva saprese.

Un viaggio nell’anima della canzone partenopea

Un progetto musicale e culturale, quello di Sal Esposito e dei Napolitudine, che rivisita la canzone napoletana classica e contemporanea e che esplora la città di Napoli non solo come luogo fisico, ma come profondo stato d’animo e sentimento. Un viaggio attraverso le canzoni e le musiche della città partenopea, famose in tutto il mondo.

Uno spettacolo che ha coinvolto l’intera arena dello stadio Matteo Covone che, manco a dirlo, ha partecipato attivamente all’esibizione musicale facendosi trasportare pienamente dalle note e dalla voce di Sal Esposito e dei Napolitudine.

Il programma: stasera i Santo California, poi il gran finale con Francesco Renga

Questa sera sarà la volta invece del concerto dei Santo California, sempre al Matteo Covone, per arrivare poi al gran finale di giovedì 20 agosto con l’artista Francesco Renga.