Fabio Rovazzi in concerto gratuito a Roccagloriosa per Equinozio d’Autunno

Il Cilento si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più rilevanti della stagione estiva. Sabato 22 agosto la piazza principale di Roccagloriosa diventerà lo scenario del concerto dal vivo di Fabio Rovazzi. L’esibizione costituisce il momento centrale del programma di intrattenimento promosso dall’amministrazione comunale, inserendosi ufficialmente all’interno della cornice culturale del festival Equinozio d’Autunno.

Lo spettacolo e i grandi successi sul palco

L’artista milanese, noto per la sua produzione trasversale nel panorama pop italiano e per una serie di singoli da milioni di riproduzioni digitali, proporrà un repertorio basato sui suoi brani più conosciuti. La serata è concepita come uno show dinamico orientato ad allargare la partecipazione a un pubblico eterogeneo, coinvolgendo sia residenti che turisti presenti nella provincia di Salerno.

Modalità di accesso e impatto sul territorio

L’accesso all’area dell’evento sarà totalmente gratuito per tutti i partecipanti. La scelta logistica e organizzativa dell’amministrazione comunale punta a promuovere il patrimonio locale sfruttando la grande attrattiva della musica dal vivo. Per la serata del 22 agosto a Roccagloriosa è previsto un consistente afflusso di visitatori dai comuni limitrofi, con un impatto positivo sull’accoglienza e sulla valorizzazione del borgo cilentano.