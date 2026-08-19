Palinuro ricorda la tragedia della Grotta della Scaletta: il dramma dei tre sub

Il 19 agosto rappresenta per Palinuro e per l’intero comprensorio cilentano una data contrassegnata dalla memoria e dal dolore. Ricorre infatti l’anniversario della drammatica scomparsa di Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e Silvio Anzola, i tre subacquei che nel 2016 persero la vita durante un’esplorazione sottomarina. La tragedia ha lasciato un’impronta profonda nella coscienza collettiva, consolidando il ricordo di tre esperti del mare stimati dall’intera comunità locale.

La dinamica dell’incidente nella Grotta della Scaletta

L’incidente si consumò all’interno della Grotta della Scaletta, uno dei punti più noti e insidiosi del patrimonio speleomarino della costa di Palinuro. I tre sub, tutti subacquei di grande esperienza e profonda conoscenza dei fondali locali, stavano effettuando un’immersione quando sono rimasti bloccati nella cavità. A causare il decesso fu il progressivo esaurimento della riserva d’ossigeno, che non lasciò scampo al gruppo all’interno degli ambienti angusti della cavità naturale.

Le complesse operazioni di soccorso e recupero

Le attività di ricerca e recupero delle salme si presentarono fin da subito estremamente ardue a causa della profondità e della conformazione della struttura sotterranea. I soccorsi impegnarono per diverse giornate i sommozzatori dei Vigili del Fuoco affiancati dagli specialisti del Gruppo speleologico e alpinistico del Veneto. Il primo corpo a essere individuato, a circa 50 metri di profondità, fu quello di Mauro Cammardella. Successivamente gli ipogei restituirono la salma di Mauro Tancredi, mentre il ritrovamento di Silvio Anzola avvenne dopo un ulteriore giorno di complesse perlustrazioni in un braccio più distante della grotta.

I precedenti lungo la costa di Palinuro

La tragedia del 2016 s’inserisce in uno storico drammatico che riguarda le cavità sottomarine del promontorio cilentano. Dal 1984 a oggi si registrano quindici vittime ripartite in differenti incidenti subacquei lungo questo tratto di litorale. Tra gli episodi più gravi antecedenti a quello della Grotta della Scaletta figura la tragedia della Grotta degli Occhi, avvenuta quattro anni prima, nel 2012, in cui persero la vita altri quattro sub.