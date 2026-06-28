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Atena Lucana: il pugile Donato De Angelis sul ring per difendere i colori della Campania

L'atleta valdianese e il tecnico Luigi Liguori protagonisti nel prestigioso Dual Match interregionale contro la Liguria

Erminio Cioffi

C’è anche il pugile di Atena Lucana, Donato De Angelis, tra i protagonisti del Galà Interregionale di Pugilato Olimpico organizzato venerdì 26 giugno presso il centro commerciale Le Bolle di Eboli.

L’atleta è stato selezionato per rappresentare la Campania nel dual match interregionale tra Campania e Liguria promosso dalla Federazione Pugilistica Italiana.

Insieme a lui è stato scelto anche Luigi Liguori, tecnico di primo livello FPI e titolare dell’ASD Newlife Dianoboxing di San Pietro al Tanagro, inserito nel gruppo dei tre tecnici incaricati di guidare la rappresentativa campana.

I protagonisti e l’organizzazione dell’evento

L’evento, organizzato dai maestri Angelo e Fausto Nigro di Eboli e dal maestro Gianluigi Moffa di Mercato San Severino, ha visto affrontarsi alcuni dei migliori pugili delle due regioni.

De Angelis è salito sul ring nella categoria élite 70 chilogrammi, in un incontro senza caschetto protettivo disputato sulla distanza delle tre riprese da tre minuti. Il pugile valdianese ha affrontato il forte ligure Rusetki Bahdan, atleta di origini bielorusse della Sport Savona Team Dibari, reduce dalla conquista di una cintura in Francia.

Un match intenso e il verdetto dei giudici

Il match, uno dei più attesi della serata, ha mantenuto le aspettative della vigilia. I due pugili hanno dato vita a un confronto intenso, combattuto colpo su colpo e senza esclusione di colpi.

Al termine delle tre riprese i giudici hanno decretato il pareggio, un verdetto che ha lasciato un po’ di rammarico sia a De Angelis sia al tecnico Liguori, convinti di poter conquistare la vittoria. L’esperienza con la rappresentativa campana, però, non si conclude qui. È già in programma il match di ritorno, che si svolgerà presso il Gran Casinò di Sanremo, dove la selezione della Campania tornerà ad affrontare quella ligure.

Orgoglio campano e uno sguardo al futuro

Al termine della manifestazione, sia Donato De Angelis sia Luigi Liguori hanno espresso soddisfazione per la prestazione offerta e, soprattutto, l’orgoglio di aver rappresentato la Campania in un importante appuntamento del panorama pugilistico nazionale.

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