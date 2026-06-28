Un gigante del lusso nel Cilento: il Boardwalk dell’ambasciatore USA Tilman Fertitta incanta Acciaroli

Un’imponente fortezza galleggiante ha rotto la linea dell’orizzonte di Acciaroli, catturando gli sguardi di residenti e turisti. Si tratta del “Boardwalk”, il megayacht da 117 metri di lunghezza del miliardario statunitense Tilman Joseph Fertitta, ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia.

L’imbarcazione sta compiendo un viaggio lungo le coste italiane. Resta il mistero sulla presenza effettiva del diplomatico a bordo durante la tappa nel Cilento, ma la maestosità dello scafo ha comunque trasformato lo specchio d’acqua locale in uno scenario da sogno.

Un resort galleggiante da mezzo miliardo di dollari

Il Boardwalk è un autentico capolavoro di ingegneria navale. Fertitta ha voluto che questa nave rimanesse ad uso strettamente privato, concepita come una residenza di famiglia e, all’occorrenza, come piattaforma diplomatica.

Le caratteristiche tecniche e i lussi presenti a bordo posizionano l’imbarcazione ai vertici della nautica mondiale:

Dimensioni e volume: Una lunghezza di 117 metri e una stazza di ben 5.350 tonnellate, distribuite su sei ponti.

Doppio eliporto: Lo yacht è dotato di due piazzole di atterraggio per elicotteri, una a prua e una a poppa, una caratteristica rarissima che permette rapidi spostamenti logistici.

Spazi per il benessere: Un enorme beach club a poppa con terrazze apribili sul livello del mare, piscine disposte su più livelli, una jacuzzi e un’area spa con palestra completa.

Intrattenimento esclusivo: All’interno trovano spazio un cinema privato, una sala vini e persino un piccolo campo da golf (putting green) sui ponti esterni.

L’interior design, curato da Amy Halffman, punta su uno stile che richiama l’ospitalità dei grandi hotel di lusso, con ampi saloni e undici suite destinate a ospitare fino a 14 passeggeri in condizioni di assoluto comfort. A gestire la complessa macchina del Boardwalk è un equipaggio composto da ben 48 persone.

Il nome scelto dal magnate texano, proprietario della catena Landry’s e della squadra di basket NBA degli Houston Rockets, è un omaggio al “Kemah Boardwalk”, il celebre complesso di intrattenimento da lui sviluppato a Houston. Quella attuale è infatti la sesta imbarcazione della sua flotta personale a ereditare questo nome, segnando un percorso di continua crescita in termini di dimensioni e prestigi