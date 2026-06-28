Cronaca

Eboli, dramma a Campolongo: malore fatale in spiaggia, muore 52enne

L'uomo si è accasciato davanti alla famiglia. Inutili i lunghi tentativi di rianimazione da parte di colleghe, bagnino e sanitari del 118

Antonio Elia
Carabinieri, ambulanza

Una giornata di vacanza si è trasformata in una tragedia sulla litoranea di Eboli. Un infermiere di 52 anni, originario di Bracigliano, è deceduto improvvisamente mentre si trovava in spiaggia con la propria famiglia presso uno stabilimento balneare in località Campolongo.

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe alzato dal lettino prima di accasciarsi improvvisamente al suolo, probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio.

I soccorsi immediati e i tentativi di rianimazione

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti due infermiere presenti in spiaggia, colleghe della vittima, che insieme al bagnino hanno iniziato senza esitazione le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Pochi minuti dopo è giunta un’ambulanza del 118 della Croce Rossa di Capaccio Scalo e i sanitari hanno proseguito a lungo i tentativi di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano. Per il 52enne non c’è stato nulla da fare e il personale medico ha dovuto constatarne il decesso.

L’intervento dei Carabinieri e il dolore della comunità

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La notizia ha profondamente colpito la famiglia dell’uomo, presente al momento del malore, e ha suscitato grande commozione anche nella comunità di Bracigliano e nell’area di Eboli, dove il 52enne era conosciuto e stimato per la sua professione di infermiere.

Secondo le prime notizie pare che il malore si è verificato durante una giornata trascorsa al mare insieme ai familiari, trasformando un momento di serenità in un dramma che ha lasciato sgomente tutte le persone presenti.

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