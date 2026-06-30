Agropoli si prepara a scendere in campo: al via l’attesissimo torneo di Beach Soccer

L’attesa è finalmente terminata ad Agropoli, dove tutto è pronto per il fischio d’inizio del torneo di Beach Soccer. L’evento, tra i più caldi della stagione sportiva locale, promette di regalare spettacolo e grande agonismo sulla sabbia, richiamando l’attenzione di tifosi e appassionati.

La formula della competizione e le squadre in campo

La macchina organizzativa ha definito gli ultimi dettagli della manifestazione, che vedrà la partecipazione di ben 12 formazioni. A tracciare il quadro dettagliato del format è uno degli organizzatori, Lorenzo Margiotta, che ha spiegato come la competizione entrerà subito nel vivo con una struttura dinamica e avvincente.

Le squadre saranno suddivise in due gironi da sei compagini ciascuno. Una prima fase intensa, che fungerà da scrematura per i successivi turni a eliminazione diretta. Al termine dei match dei raggruppamenti, infatti, accederanno ai quarti di finale le prime quattro classificate di ciascun girone, inaugurando così la corsa decisiva verso il titolo.

Copertura media integrale per un evento da non perdere

La manifestazione non sarà un’esclusiva di chi potrà seguirla dal vivo. Per garantire la massima visibilità all’evento e permettere a chiunque di sostenere i propri beniamini, è stata predisposta una copertura mediatica totale. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sui canali di Infocilento, una scelta che consentirà di non perdere nemmeno un minuto di un torneo che si preannuncia già ricco di divertimento e giocate spettacolari.