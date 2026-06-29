Acciaroli: arrivano il presidente della FIGC Giovanni Malagò e l’ex Ministro Boschi

Il Cilento si conferma una delle mete più ambite dal turismo d’élite, attirando personaggi di spicco del mondo della politica, dello sport e dell’imprenditoria. Durante l’ultimo fine settimana, le località costiere del comprensorio hanno ospitato volti noti della scena nazionale e internazionale, trasformando le acque cilentane in un vero e proprio palcoscenico per imbarcazioni di lusso e soggiorni esclusivi.

I vip scelgono le coste cilentane

Tra i passaggi che hanno destato maggiore curiosità c’è sicuramente quello del maestoso yacht di Tilman Fertitta, celebre imprenditore e ambasciatore statunitense, che ha fatto tappa ad Acciaroli. Parallelamente, la nota conduttrice televisiva Caterina Balivo ha scelto il mare cristallino di Marina di Camerota per concedersi qualche momento di relax. La presenza di queste personalità testimonia la crescente attrattiva internazionale del territorio, capace di offrire riservatezza e bellezze naturali uniche.

Ospiti illustri ad Acciaroli

Il fulcro delle frequentazioni del weekend si è concentrato ad Acciaroli, dove in serata sono giunti anche il presidente della FIGC Giovanni Malagò e la deputata Maria Elena Boschi (nella foto di Veronica La Greca). I due esponenti istituzionali sono arrivati nel borgo marinaro a bordo dello yacht del neo presidente della federazione, Joker. La visita è nata da un invito specifico formulato dall’editore di InfoCilento, Domenico Cerruti, che ha portato il gruppo a trascorrere la giornata in mare prima di concludere la serata con una cena in un noto locale della costa.