Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 29 giugno: si festeggiano i Santi Pietro e Paolo

Il 29 giugno è un giorno ricco di storia, celebrazioni e ricorrenze significative in tutto il mondo. Questa giornata ci invita a riflettere su eventi passati che hanno segnato il corso della cultura, della scienza e delle istituzioni globali.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica celebra la solennità dei santi Pietro e Paolo, apostoli e patroni della città di Roma, considerati le colonne portanti della comunità cristiana. Si commemora anche san Cassiano di Imola, martire.

Nati in questo giorno

Giacomo Leopardi (1798), celebre poeta, filosofo e scrittore italiano.

Antoine de Saint-Exupéry (1900), scrittore e aviatore francese, autore del famoso racconto “Il Piccolo Principe”.

Giorgio Napolitano (1925), politico e dodicesimo presidente della Repubblica Italiana.

Oriana Fallaci (1929), giornalista, scrittrice e attivista italiana.

Robert Redford (1936), celebre attore e regista statunitense.

Paolo Cevoli (1958), comico e attore italiano.

Morti in questo giorno

Elizabeth Barrett Browning (1861), poetessa britannica dell’era vittoriana.

Paul Klee (1940), celebre pittore astrattista svizzero.

Vittorio Gassman (2000), straordinario attore cinematografico e teatrale, regista e sceneggiatore italiano.

Sergio Pininfarina (2012), celebre designer e imprenditore automobilistico italiano.

Margherita Hack (2013), astrofisica, divulgatrice scientifica e attivista italiana.

Principali eventi

67 d.C. – Secondo la tradizione, i santi Pietro e Paolo subiscono il martirio a Roma.

1927 – L’aviatore statunitense Richard Byrd compie la prima trasvolata dell’Oceano Atlantico con un equipaggio plurimo a bordo del trimotore America.

1986 – L’Argentina vince i mondiali di calcio in Messico, battendo la Germania Ovest per 3-2 nella finale di Città del Messico.

2007 – Apple lancia sul mercato il primo iPhone negli Stati Uniti, rivoluzionando il mondo della telefonia e della tecnologia mobile.

Giornata mondiale

Il 29 giugno si celebra la Giornata mondiale dei tropici, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide specifiche che colpiscono le aree tropicali e sull’importanza della loro straordinaria biodiversità.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati il 29 giugno condividono una straordinaria propensione per l’esplorazione del pensiero e dello spazio. Se da un lato questa data ha dato i natali a Giacomo Leopardi, che ha esplorato gli abissi dell’anima e dell’infinito attraverso la poesia, dall’altro ha visto nascere Antoine de Saint-Exupéry, che ha solcato fisicamente i cieli come aviatore, traducendo poi il senso del volo e della scoperta in una delle opere letterarie più lette di sempre.

Citazione del giorno

“Il naufragar m’è dolce in questo mare.” – Giacomo Leopardi

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