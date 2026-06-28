Caterina Balivo in vacanza a Marina di Camerota: il soggiorno e l’apprezzamento per il mare del Cilento

Caterina Balivo ha scelto il Cilento come meta per staccare la spina dagli impegni televisivi e godersi qualche giorno di relax. La nota conduttrice ha condiviso con i suoi follower i momenti trascorsi a Marina di Camerota, una delle località balneari più apprezzate e suggestive della costa campana, confermando ancora una volta il forte richiamo turistico di questo territorio.

Il soggiorno a Marina di Camerota e gli scatti sui social

La vacanza è diventata di dominio pubblico grazie alle immagini pubblicate dalla conduttrice sul suo profilo ufficiale di Instagram. Gli scatti ritraggono Caterina Balivo a bordo di una imbarcazione, intenta a esplorare le caratteristiche calette e le acque cristalline che circondano Marina di Camerota.

Le foto testimoniano una giornata di riposo trascorsa insieme al marito, lo scrittore e dirigente d’azienda Guido Maria Brera.

L’apprezzamento per la costa cilentana

A catturare l’attenzione del pubblico e dei residenti non sono state solo le immagini, ma anche le parole utilizzate dalla conduttrice televisiva per descrivere il paesaggio. A corredo dei contenuti multimediali pubblicati, Balivo ha infatti inserito un commento che sintetizza il suo entusiasmo per l’esperienza e per la bellezza dei luoghi visitati: “Costa Cilentana sei bellissima”.