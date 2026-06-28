Cilento

Caterina Balivo in vacanza a Marina di Camerota: il soggiorno e l’apprezzamento per il mare del Cilento

La conduttrice Caterina Balivo sceglie Marina di Camerota per le vacanze estive insieme al marito Guido Maria Brera, celebrando la bellezza della costa cilentana sui social.

Ernesto Rocco

Caterina Balivo ha scelto il Cilento come meta per staccare la spina dagli impegni televisivi e godersi qualche giorno di relax. La nota conduttrice ha condiviso con i suoi follower i momenti trascorsi a Marina di Camerota, una delle località balneari più apprezzate e suggestive della costa campana, confermando ancora una volta il forte richiamo turistico di questo territorio.

Il soggiorno a Marina di Camerota e gli scatti sui social

La vacanza è diventata di dominio pubblico grazie alle immagini pubblicate dalla conduttrice sul suo profilo ufficiale di Instagram. Gli scatti ritraggono Caterina Balivo a bordo di una imbarcazione, intenta a esplorare le caratteristiche calette e le acque cristalline che circondano Marina di Camerota.

Le foto testimoniano una giornata di riposo trascorsa insieme al marito, lo scrittore e dirigente d’azienda Guido Maria Brera.

L’apprezzamento per la costa cilentana

A catturare l’attenzione del pubblico e dei residenti non sono state solo le immagini, ma anche le parole utilizzate dalla conduttrice televisiva per descrivere il paesaggio. A corredo dei contenuti multimediali pubblicati, Balivo ha infatti inserito un commento che sintetizza il suo entusiasmo per l’esperienza e per la bellezza dei luoghi visitati: “Costa Cilentana sei bellissima”.

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