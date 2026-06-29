Agropoli punta sullo sport: approvato il progetto da 1 milione di euro per i riqualificare gli impianti comunali

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha deciso di partecipare all’Avviso “Sport e Periferie 2026”, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’iniziativa punta a promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.

Un milione di euro per l’adeguamento e l’efficientamento energetico

L’obiettivo dell’amministrazione è candidare a finanziamento gli interventi per l’adeguamento degli impianti sportivi comunali. Il piano prevede, inoltre, il miglioramento delle prestazioni energetiche e la realizzazione di locali sotto tribune, per un importo complessivo di € 1.000.000,00.

Il cofinanziamento del Comune di Agropoli

L’Ente ha stabilito di voler compartecipare finanziariamente alla realizzazione dell’intervento, nelle modalità percentuali previste dall’Avviso. Nello specifico, il Comune garantirà un importo di € 100.000,00, pari al 10% dell’importo massimo richiedibile.

Il bando “Sport e Periferie” come motore di inclusione e rigenerazione

L’avviso ministeriale è rivolto a tutti i Comuni italiani. Resta fermo il requisito della soglia dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche per i Comuni più piccoli attraverso un accordo tra Comuni confinanti. Il bando punta a valorizzare l’importanza dello sport quale strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita, il benessere e l’inclusione.

In particolare, le erogazioni sono finalizzate a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità urbana ed il tessuto sociale, ed incrementare la sicurezza, contribuendo a diffondere, pertanto, la cultura del rispetto e della giustizia sociale.