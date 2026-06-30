Sangue nella notte a Salerno: rissa e accoltellamento nei pressi della stazione

La zona adiacente alla stazione ferroviaria di Salerno torna al centro delle cronache locali per un nuovo e grave episodio di violenza, confermando le criticità di un’area da tempo sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine. Durante la notte, un violento scontro tra cittadini stranieri è culminato nel ferimento a coltellate di uno dei partecipanti, alimentando la preoccupazione tra i residenti e i pendolari che frequentano lo scalo ferroviario nelle ore notturne e all’alba.

L’allarme dei residenti e i soccorsi

L’episodio si è consumato nel cuore della notte, quando le urla provenienti dalla strada hanno svegliato gli abitanti della zona. Allertate tempestivamente dalle segnalazioni dei cittadini, le forze dell’ordine sono giunte sul posto insieme ai sanitari. Gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato i primi accertamenti, mentre i volontari della Croce Rossa hanno prestato i primi soccorsi al ferito, provvedendo successivamente al suo trasporto d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

Le indagini e le piste della Polizia

Gli investigatori della Polizia di Stato sono attualmente al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna pista: gli inquirenti valutano sia l’ipotesi di un’aggressione premeditata sia quella di una rissa allargata, degenerata poi nel sangue. Per fare piena luce sulla vicenda e identificare i responsabili, si riveleranno decisivi i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza attive nei pressi della stazione, oltre alle testimonianze di chi potrebbe aver assistito ai fatti.

Una zona sotto stretta sorveglianza

L’ultimo ferimento riaccende i riflettori sulla sicurezza del quartiere, un’area caratterizzata da tempo da una complessa gestione dell’ordine pubblico. La presenza frequente di soggetti in stato di alterazione psicofisica, legata all’abuso di alcol o stupefacenti, continua a generare episodi di molestie ai passanti e a intimorire i viaggiatori in transito. Le attività investigative restano in corso per accertare il movente e bloccare gli autori della gazzarra.