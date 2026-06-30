Al via la “Vacanza del Sorriso” nel Vallo di Diano: solidarietà e accoglienza per i piccoli pazienti oncoematologici

La Comunità del Vallo di Diano, dal giorno 1 al giorno 8 luglio, accoglierà con premura e calore le famiglie con bambini e ragazzi oncoematologici provenienti da reparti pediatrici e centri di accoglienza di tutta Italia. Dopo la settimana Vacanza del Sorriso “Magnifica” e la settimana Vacanza del Sorriso “Fantastica”, svolte nel mese di giugno, da domani è in programma la settimana Vacanza del Sorriso in Vallo di Diano. La carovana di famiglie sarà ospite della generosa e solidale Comunità valdianese.

Il tour “Dinamica” tra i borghi e le bellezze del territorio

Il tour prevede soste ed escursioni tra i borghi e i centri storici, fra attività ludiche e ricreative, pranzi e cene, tra i meravigliosi paesi del Vallo di Diano, coinvolgendo, in questa tornata 2026, Padula, Sala Consilina, Montesano S. Maria, Buonabitacolo, Sassano, Monte San Giacomo, San Rufo, Polla, Atena Lucana e Pertosa.

Sarà ancora una volta un’esperienza di viaggio unica e coinvolgente per le famiglie, per i bambini e i ragazzi beneficiari, che scopriranno un mondo pieno di sorprese e tanto calore e umanità. Ma anche per la Comunità valdianese sarà un’altra occasione per manifestare il suo spiccato spirito di solidarietà ed esprimere la sua capacità di fare rete intorno ad un progetto sociale di indubbio valore etico e morale che sostiene da oltre un decennio.

Una rete di solidarietà tra istituzioni, volontari e aziende

Hotel, B&B, agriturismi, organizzazioni sociali, culturali, sportive, istituti privati ed enti pubblici, nonché tantissimi cittadini e volontari, saranno coinvolti nell’accoglienza di questi speciali turisti, che provengono da lunghi e impegnativi percorsi di cura. La natura, la cultura, gli usi e le tradizioni, nonché il grande spirito di ospitalità, si misceleranno ed entreranno in gioco per realizzare e caratterizzare la Vacanza del Sorriso in Vallo di Diano.

Un programma indimenticabile tra escursioni e gastronomia

La visita alla Certosa di Padula, ai centri storici e ai musei dei vari borghi, nonché le attività ricreative e ludiche che svolgeranno artisti di strada e animatori, assieme ai graditissimi momenti gastronomici a base di prodotti tipici – con ben sette pranzi e sette cene previste tra ristoranti e angoli delle piazze –, la visita alla Cerreta con i suoi animali domestici e selvatici, la visita alle suggestive grotte di Pertosa, la giornata di equitazione con i cavalli dell’azienda Erbanito, così come i brevi tour con lussuose macchine sportive di Perito Group, faranno diventare questa vacanza, oltre che dinamica, anche indimenticabile per i piccoli ospiti e i loro genitori.

Come sostenere l’iniziativa: al via la raccolta beni

Per coloro che vorranno sostenere la Vacanza del Sorriso in Vallo di Diano è aperta la “Campagna Raccolta Generi Graditi”, ovvero prodotti e servizi utili in modo diretto e materiale per le famiglie. Saranno graditi generi quali: giocattoli, cappellini, magliette, gelati e torte, cesti di prodotti tipici, nonché piccole donazioni per la compartecipazione alle spese dei servizi bus per i trasferimenti durante il soggiorno settimanale.

Per contatti e informazioni è possibile scrivere a info@lavacanzadelsorriso.it o chiamare il numero 339 6684818.