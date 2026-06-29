Forni in Festa a Prignano Cilento: nel Rione San Giuseppe torna l’appuntamento con i sapori della tradizione

La tradizione gastronomica del Cilento si prepara a scendere nuovamente in piazza. Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della buona cucina locale: la quarta edizione di “Forni in Festa”. L’evento, promosso dalla Pro Loco Prignano Cilento con il patrocinio del Comune di Prignano Cilento, celebrerà i sapori autentici e i piatti tipici del territorio in una due giorni interamente dedicata alla convivialità e alla riscoperta delle antiche ricette.

La manifestazione si svolgerà nelle serate di venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio 2026. A fare da cornice all’iniziativa sarà il suggestivo Rione San Giuseppe a Prignano Cilento, che per l’occasione si trasformerà in un percorso del gusto all’aperto, dove i protagonisti assoluti saranno i forni e le preparazioni artigianali.

Il menù e le specialità della tradizione cilentana

Il cuore della proposta di “Forni in Festa” è rappresentato da un menù ricco, capace di valorizzare le materie prime locali e le ricette tramandate di generazione in generazione. I visitatori potranno degustare le specialità della tradizione cilentana, a partire dai primi piatti simbolo del territorio come la pasta e patane ‘nturtiera e i classici cavatielli al sugo.

Non mancheranno i grandi classici della cucina povera e contadina, tra cui la ciambotta e la pizza cotta a legna. Ampio spazio sarà dedicato anche ai secondi e ai contorni tipici, con preparazioni tradizionali come ‘u puparuolo ‘mbuttunato (il peperone ripieno) e la mulignana ‘mbuttunata (la melanzana ripiena). La proposta gastronomica si concluderà con un’ampia selezione di dolci tradizionali del Cilento.

L’evento rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e culturale per il comune cilentano, unendo la comunità locale intorno alla salvaguardia del proprio patrimonio identitario e culinario. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul programma è possibile consultare i canali social ufficiali della Pro Loco Prignano Cilento.