Cronaca

Incidente domestico a Buccino, ferito al braccio con una damigiana operato a Polla

Grave incidente domestico a Buccino: un uomo si ferisce profondamente al braccio con una damigiana di vetro. Operato d'urgenza all'ospedale di Polla, non è in pericolo

Erminio Cioffi
Ospedale Curto Polla

Questa mattina un uomo residente a Buccino è rimasto gravemente ferito al braccio in seguito a un incidente domestico. Durante alcune attività in casa è entrato accidentalmente in contatto con una damigiana di vetro, riportando una profonda ferita all’arto.

Il ricovero e l’intervento d’urgenza al Luigi Curto

Trasportato tempestivamente all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, il paziente è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per trattare la lesione.

Le condizioni attuali del paziente

L’operazione si è conclusa con esito positivo e senza complicazioni. L’uomo resta sotto osservazione, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

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