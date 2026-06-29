Incidente domestico a Buccino, ferito al braccio con una damigiana operato a Polla

Questa mattina un uomo residente a Buccino è rimasto gravemente ferito al braccio in seguito a un incidente domestico. Durante alcune attività in casa è entrato accidentalmente in contatto con una damigiana di vetro, riportando una profonda ferita all’arto.
Il ricovero e l’intervento d’urgenza al Luigi Curto
Trasportato tempestivamente all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, il paziente è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per trattare la lesione.
Le condizioni attuali del paziente
L’operazione si è conclusa con esito positivo e senza complicazioni. L’uomo resta sotto osservazione, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.