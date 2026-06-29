Cronaca

Controlli a tappeto a Campagna: chiuso un ristorante e maxisanzione da 80mila euro

Scopri i dettagli del blitz dei Carabinieri a Campagna: riscontrati lavoratori in nero e gravi carenze igienico-sanitarie. Sospesa la licenza a un noto locale

Ernesto Rocco
Carabinieri auto

Un noto ristorante di Campagna è stato costretto a chiudere i battenti a seguito di una serie di controlli effettuati dai Carabinieri, che hanno portato alla luce gravi irregolarità. Le operazioni, condotte dai militari della Stazione di Campagna guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello, in collaborazione con la Compagnia di Eboli al comando del capitano Greta Gentili e l’Ispettorato del Lavoro di Salerno, rientrano in una più ampia attività di verifica volta a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso sul territorio.

Lavoro nero e carenze igienico-sanitarie

Durante l’ispezione nel locale, molto frequentato dalla clientela locale, sono emersi dipendenti impiegati privi di contratto di lavoro. Oltre alle violazioni in materia contrattuale, sono state riscontrate anche serie carenze sotto il profilo igienico-sanitario.

Sospensione della licenza e maximulta

Le autorità hanno quindi disposto la sospensione immediata della licenza dell’attività. Complessivamente, tra le varie contestazioni mosse, sono state elevate sanzioni pecuniarie per un totale di circa 80mila euro.

Tutela dei lavoratori e della salute pubblica

L’intervento sottolinea l’attenzione delle forze dell’ordine verso il rispetto delle normative a tutela dei lavoratori e della salute dei consumatori. Come reso noto, i controlli proseguiranno con cadenza regolare nelle prossime settimane, con il supporto costante dell’Ispettorato del Lavoro e del dipartimento di prevenzione.

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