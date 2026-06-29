Futuro Nazionale, i Comitati di Salerno ripartono da Campagna: piano strategico e nuova sede provinciale

L’Assemblea Costituente di Futuro Nazionale svoltasi a Roma il 13 e 14 giugno scorsi ha segnato ufficialmente l’avvio operativo dei Comitati su scala nazionale. Un impulso che ha trovato risposta anche nella provincia di Salerno, dove i rappresentanti territoriali si sono riuniti domenica sera, 28 giugno nel Comune di Campagna. All’incontro hanno preso parte ben 41 dei 72 Comitati ufficialmente riconosciuti nell’intero comprensorio salernitano, a testimonianza di una risposta locale strutturata e partecipativa.

Gli obiettivi e la struttura del coordinamento locale

La riunione è stata convocata per delineare i prossimi passaggi strategici e analizzare le prospettive politiche del partito sul territorio. Durante il confronto è emersa la volontà condivisa di strutturare una formazione politica che si sviluppi a partire dalle istanze locali, capace di garantire rappresentanza e centralità decisionale alla base dei tesserati. Gli attivisti hanno sottolineato l’importanza di valorizzare il ritrovato spirito di militanza attraverso un’organizzazione che valorizzi le singole articolazioni territoriali.

Con l’obiettivo di stabilizzare la presenza logistica nella provincia, i Comitati promotori hanno annunciato l’imminente apertura di una sede di rappresentanza provinciale a Salerno. L’operazione è stata resa possibile grazie alla disponibilità dell’avvocato Marilena Gaeta, referente di uno dei Comitati della città capoluogo. Questa struttura fungerà da punto di riferimento temporaneo in attesa che i vertici nazionali del partito diano il via, nelle prossime settimane, alla riorganizzazione capillare su tutto il territorio italiano.

Il dibattito e i contributi dei rappresentanti istituzionali

Il tavolo di discussione ha visto l’avvicendarsi di diversi esponenti locali e nazionali. Accanto a figure già attive nel contesto provinciale come Sergio Valese, Domenico Di Giorgio e Gerardo Del Gaudio, l’evento ha registrato la partecipazione del dirigente nazionale Sabino Morano e dell’onorevole Attilio Pierro, deputato salernitano recentemente aderito alla componente politica guidata dal generale Vannacci.

Nel corso del suo intervento, il parlamentare ha confermato il proprio supporto ai Comitati operativi, offrendo la propria disponibilità istituzionale per sostenere le attività future e il radicamento della formazione politica nel salernitano.