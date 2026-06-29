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Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 2.5 avvertita anche nel Salernitano

Una scossa di terremoto con epicentro a Senerchia ha interessato la Campania questa mattina. Sisma avvertito anche nel Salernitano: i dettagli

Erminio Cioffi
Terremoto

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata questa mattina alle 7:35 con epicentro nel territorio di Senerchia, in Irpinia, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Salerno.

Avvertito dalla popolazione ma senza danni

Il sisma, avvenuto a una profondità di circa 10 chilometri, è stato avvertito dalla popolazione anche in alcuni comuni del Salernitano. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

Inquadramento sismico dell’area dei Monti Picentini

L’area dei Monti Picentini è classificata tra quelle a media-alta sismicità e rientra in una delle zone più esposte ai terremoti dell’Appennino campano, teatro anche del devastante sisma del 1980.

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