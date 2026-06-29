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Salerno, il mare per tutti: al via la stagione estiva della spiaggia inclusiva Balnea

Inaugurata a Salerno la quarta stagione di Balnea, la spiaggia accessibile con servizi gratuiti. L'assessore De Roberto: "Presto nuovi spazi a Torrione".

Federica Inverso

Sport, inclusione e divertimento per tutti. Torna a Salerno, per il quarto anno, un servizio fondamentale per la città che rende il mare accessibile a tutti.

È stata inaugurata, questa mattina, la nuova stagione estiva della spiaggia inclusiva Balnea, con servizi gratuiti, attrezzature e trasporto dedicato ad anziani e disabili. L’obiettivo, portato avanti dall’assessorato alle politiche sociali e dalle associaIoni del partenariato Balnea Aps che gestiscono i servizi, è quello di dare ai cittadini una spazio libro e inclusivo, pronto ad accogliere le fragilità di tutti.

Un servizio che quest’anno è stato richiesto da più di 30 famiglie e che punta ad espandersi.

Nuove spiagge inclusive a Pastena e Torrione

“Presto ci saranno nuove realtà come questa” ha dichiarato l’assessore Paola De Roberto nel corso dell’inaugurazione della nuova stagione balneare.

Prima Pastena, poi anche L’arenile di Torrione saranno attrezzati per creare spazi inclusivi che rendano il mare accessibile a tutti.

In arrivo il “bollino blu” per l’accessibilità

Si punta a creare anche un bollino blu: “un elemento distintivo di tutte le realtà pubbliche e private che vogliano rendersi accessibili alle persone con disabilità e non autosufficienti ”, ha spiegato l’assessore.

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