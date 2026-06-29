Sapri, II edizione di “zero limiti”: la manifestazione che abbatte tutte le barriere

L’inclusività è stato il motore trainante della seconda edizione di “Zero Limiti”, la manifestazione socio – sportiva e culturale che si è tenuta lo scorso weekend nella città di Sapri, in località Pali.

Centinaia i ragazzi che hanno preso parte alla manifestazione basata su un principio fondamentale: abbattere tutte le barriere soprattutto per i ragazzi con disabilità. Divertimento e partecipazione l’hanno fatta da padrona, con lo scopo di diffondere una cultura sempre più inclusiva.

Un’idea nata dall’associazione “Zero Limiti” guidata dalla presidente Roberta Colicchio, in collaborazione con le Generali di Sapri, che anche quest’anno ha visto la partecipazione di decine di volontari entusiasti e felici “degli abbracci e dei sorrisi dispensati da tutti i ragazzi che hanno preso parte all’evento”, come sottolineato dal uno dei soci dell’associazione Giuseppe Avagliano.

Il sostegno delle istituzioni e del Piano di Zona S9

Una manifestazione che ha avuto anche il pieno sostegno del Comune di Sapri e del Piano di Zona Ambito S9.

“Sosteniamo fortemente queste iniziative rivolte a tutti i giovani del nostro territorio e che sono fondamentale per l’inclusione e la socializzazione”, hanno poi aggiunto il Sindaco Antonio Gentile e l’educatrice del Piano S9 Maria Luppino.

Il seminario e le opportunità per i ragazzi autistici

Un momento anche di confronto che si è concretizzato con un seminario che ha visto la partecipazione del medico Monia Gabaldo: “Sono qui per dare il mio sostegno a tutte le famiglie che cercano una speranza, i ragazzi autistici meritano opportunità e “Zero Limiti” dà loro l’opportunità di far vedere cosa possono e sanno fare”.