Cronaca

Controlli della movida a Battipaglia: arrestato un minore per spaccio di droga

La Polizia di Stato arresta un minore a Battipaglia durante i controlli della movida: sequestrati contanti e decine di dosi di cocaina, cannabinoidi e anfetamine

Redazione Infocilento
Polizia

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, con personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia impegnato nei servizi di controllo del territorio connessi alla “movida”, ha tratto in arresto un minore, di nazionalità straniera, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’atteggiamento sospetto e il controllo della polizia

Nel corso dell’attività di prevenzione e vigilanza, gli agenti hanno notato il giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto in una zona particolarmente frequentata da ragazzi e giovani avventori. Il comportamento del minore ha insospettito gli operatori, che hanno proceduto al controllo e alle successive perquisizioni personale e domiciliare.

Il sequestro di contanti e sostanze stupefacenti

All’esito degli accertamenti, il giovane è stato trovato in possesso della somma di 945 euro in contanti, ritenuta presumibile provento dell’attività di spaccio, nonché di diverse sostanze stupefacenti già suddivise in dosi, per un quantitativo complessivo di:

  • 17,97 grammi di sostanza resinosa positiva ai cannabinoidi, suddivisa in 11 involucri
  • 14,16 grammi di sostanza risultata positiva alla cocaina, suddivisa in 21 involucri
  • 0,97 grammi di sostanza risultata positiva alle anfetamine

Il narcotest eseguito sul materiale sequestrato ha fornito esito positivo per le predette sostanze, ferma restando la necessità delle successive analisi chimiche di laboratorio per la definitiva conferma della natura dello stupefacente.

Il trasferimento al centro di prima accoglienza

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria minorile, il minore è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Napoli, dove rimarrà a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per le determinazioni di competenza.

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