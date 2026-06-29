Attualità

Pisciotta, sulle orme di Mons. Pappacoda: conclusa la due giorni tra storia e fede

Conclusa a Pisciotta la due giorni di studi su Mons. Luigi Pappacoda. Il legame storico con Lecce e il Barocco celebrato dai vescovi Panzetta e Calvosa.

Maria Emilia Cobucci

Si è conclusa con una significativa partecipazione di studiosi, autorità civili e religiose e numerosi cittadini la due giorni di studi dedicata a Mons. Luigi Pappacoda, illustre figura originaria di Pisciotta e protagonista della storia ecclesiastica e artistica del Seicento.

L’iniziativa, dal titolo “Mons. Luigi Pappacoda: un ponte culturale tra Cilento e Salento”, ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento storico e culturale, valorizzando il legame tra il borgo cilentano e la città di Lecce, dove il presule lasciò un’impronta decisiva nello sviluppo del Barocco leccese.

Il Solenne Pontificale e la riscoperta storica

Momento particolarmente intenso è stato il Solenne Pontificale celebrato nella Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo dall’Arcivescovo Metropolita di Lecce, Mons. Angelo Raffaele Panzetta, concelebrato dal Vescovo di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa, alla presenza delle istituzioni e della comunità locale.

L’evento ha confermato il valore della riscoperta delle figure che hanno segnato la storia del territorio, rafforzando il dialogo culturale tra Cilento e Salento nel nome di Mons. Luigi Pappacoda.

I momenti salienti e le prospettive future

A seguire, l’intervista con uno dei protagonisti dell’iniziativa per ripercorrere i momenti più significativi del convegno e le prospettive future di questo percorso di valorizzazione storica.

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