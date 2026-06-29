Lavori sulla Cilentana: chiude per dieci giorni lo svincolo di Omignano, ecco i percorsi alternativi

Proseguono senza sosta gli interventi di manutenzione lungo la SS18 Var “Cilentana”. Dal 1° luglio fino al 10 luglio è prevista una nuova fase dei lavori che comporterà la chiusura temporanea dello svincolo di Omignano.

Gli orari e i dettagli del provvedimento Anas

Il provvedimento, disposto da Anas, entrerà in vigore a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 1° luglio fino alle ore 16:00 di venerdì 10 luglio 2026. Il blocco interesserà tutte le rampe di entrata e di uscita dello svincolo, sia per i veicoli in direzione Agropoli-Salerno, sia per quelli che viaggiano in direzione Vallo della Lucania-Sapri.

I percorsi alternativi e i sensi unici

Gli automobilisti saranno dirottati su percorsi alternativi come la strada regionale (ex S.S. n°18 Tirrena Inferiore), usufruendo dell’apposita segnaletica che verrà posizionata nei principali punti di accesso della Cilentana. Sono previsti, inoltre, una serie di sensi unici alternati, necessari per consentire il rifacimento della pavimentazione delle piazzole di sosta e di alcuni tratti della carreggiata.