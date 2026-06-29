Attualità

Lavori sulla Cilentana: chiude per dieci giorni lo svincolo di Omignano, ecco i percorsi alternativi

Nuovo blocco di interventi sulla SS18 Var Cilentana. Dal 1° al 10 luglio chiude lo svincolo di Omignano in entrambe le direzioni: tutte le deviazioni

Chiara Esposito

Proseguono senza sosta gli interventi di manutenzione lungo la SS18 Var “Cilentana”. Dal 1° luglio fino al 10 luglio è prevista una nuova fase dei lavori che comporterà la chiusura temporanea dello svincolo di Omignano.

Gli orari e i dettagli del provvedimento Anas

Il provvedimento, disposto da Anas, entrerà in vigore a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 1° luglio fino alle ore 16:00 di venerdì 10 luglio 2026. Il blocco interesserà tutte le rampe di entrata e di uscita dello svincolo, sia per i veicoli in direzione Agropoli-Salerno, sia per quelli che viaggiano in direzione Vallo della Lucania-Sapri.

I percorsi alternativi e i sensi unici

Gli automobilisti saranno dirottati su percorsi alternativi come la strada regionale (ex S.S. n°18 Tirrena Inferiore), usufruendo dell’apposita segnaletica che verrà posizionata nei principali punti di accesso della Cilentana. Sono previsti, inoltre, una serie di sensi unici alternati, necessari per consentire il rifacimento della pavimentazione delle piazzole di sosta e di alcuni tratti della carreggiata.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.