Vallo della Lucania: l’Ostensione del Quadro dà inizio ai Solenni Festeggiamenti in onore di San Pantaleone

La comunità di Vallo della Lucania si è ritrovata sabato sera intorno al suo santo Patrono, San Pantaleone, per l’esposizione del Quadro in corso Fratelli De Mattia, che come da tradizione avviene un mese prima della festa.

Un momento molto sentito e partecipato che ha dato inizio al mese di preparazione ai festeggiamenti che culmineranno nella Solenne processione del 27 luglio, dove quest’anno insieme alla statua del Santo Patrono della città e della Diocesi vallese, sfilerà per le vie cittadine anche la sacra effige di San Francesco custodita nella chiesa dell’ex convento francescano di Pellare, in occasione degli 800 anni dalla sua morte.

Il programma religioso e l’incontro con i frati francescani

“Guarderemo sia a San Pantaleone che a San Francesco come modelli di santità a chi ispirarci – ha detto il parroco Don Aniello Adinolfi – essi pur essendo vissuti a mille anni di distanza hanno dei punti in comune, delle scelte radicali che hanno compiuto, innanzitutto il donare ai poveri i loro beni, entrambi hanno usato misericordia ai malati, ed infine entrambi si sono configurati a Cristo Crocifisso, hanno partecipato alla passione di Gesù. Quindi esempi luminosi di santità che ci invitano a fare anche scelte radicali coerenti con la nostra fede per far sì che ognuno, nella sua storia personale, possa percorrere lo stesso cammino di santità che essi hanno percorso”.

Ad impreziosire il Solenne novenario, che inizierà il 18 luglio, la presenza dei frati francescani che aiuteranno a meditare sulla santità di Francesco e Pantaleone. Il 27 luglio, giorno di festa, sarà presente il Vescovo emerito di Locri – Gerace, Mons. Franco Oliva che presiederà il Solenne pontificale, concelebrandolo con il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa.

I festeggiamenti civili: Chiara Galiazzo in concerto

Tra degli appuntamenti civili, invece, programmati dal comitato festa, spicca il concerto di Chiara Galiazzo, cantautrice vincitrice di X Factor nel 2012 e con tre partecipazioni a Sanremo all’attivo, che chiuderà il 29 luglio i festeggiamenti 2026 insieme all’esibizione del dj Emanuele Inglese e di altri famosi dj. Appuntamento reso possibile grazie al sostegno dell’amministrazione comunale vallese.

Ci sarà, inoltre, ad allietare la festa la musica dei concerti bandistici di Ailano e Rutigliano, oltre alle luminarie della ditta Citera e Faniuolo light emotion. Lo spettacolo pirotecnico è a cura della ditta Di Muoio.