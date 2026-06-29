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Pensioni di luglio a Salerno e provincia, pagamenti al via dall’1 luglio: le novità e i consigli anti code

Al via dall'1 luglio il pagamento delle pensioni di luglio nei 288 uffici postali di Salerno e provincia. Ecco le modalità di prelievo e le tutele assicurative

Redazione Infocilento
Poste Italiane

Poste Italiane ha ufficializzato il calendario per il pagamento delle pensioni relative al mese di luglio 2026. In tutti i 288 uffici postali attivi nella provincia di Salerno, la riscossione dei ratei partirà ufficialmente da mercoledì 1 luglio. La comunicazione interessa migliaia di utenti del territorio, per i quali sono state predisposte diverse modalità di accesso al credito, sia allo sportello sia attraverso i canali digitali e automatici.

Accrediti diretti e prelievi automatici nei Postamat

Per i pensionati che hanno scelto l’accredito diretto sul proprio Libretto di Risparmio, sul Conto BancoPosta o sulla carta Postepay Evolution, le somme saranno disponibili sempre dalla giornata di mercoledì 1 luglio. I titolari di carta di debito associata a conti e libretti, oppure di Postepay Evolution, avranno la possibilità di prelevare il denaro in contanti in totale autonomia. Per farlo, si potrà usufruire dei 171 sportelli automatici ATM Postamat dislocati presso gli uffici postali della provincia di Salerno, evitando così di dover fare la fila allo sportello interno.

Documenti necessari e polizza gratuita contro i furti

I cittadini che preferiscono o necessitano di riscuotere la pensione direttamente allo sportello dovranno ricordarsi di esibire un documento d’identità valido. In alternativa, resta ferma la possibilità di delegare un terzo soggetto al ritiro del denaro contante.

Una novità importante sul fronte della sicurezza riguarda i possessori di carte di debito collegate a conti o libretti. Poste Italiane offre una copertura assicurativa gratuita che tutela i pensionati in caso di furto di contante. La polizza prevede un risarcimento fino a un massimo di 700 euro all’anno per gli eventi criminosi subiti nelle due ore successive al prelievo, sia che questo sia stato effettuato all’interno dell’ufficio postale, sia che sia avvenuto all’esterno tramite ATM Postamat.

I consigli utili per evitare le code

Per garantire una gestione dei flussi ottimale e ridurre i disagi, l’azienda ha diffuso alcune raccomandazioni precise per la clientela. L’invito rivolto ai pensionati è quello di pianificare l’accesso agli uffici postali, prediligendo, laddove possibile, la tarda mattinata o le ore pomeridiane. Inoltre, viene suggerito di concentrare i ritiri nei giorni successivi ai primi del mese, quando l’affluenza standard tende a diminuire e si riducono sensibilmente i tempi di attesa medi.

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