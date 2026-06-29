Castellabate avvia il censimento dei defibrillatori per diventare una città cardioprotetta

L’Amministrazione Comunale di Castellabate compie un passo decisivo sul fronte della prevenzione sanitaria e della tutela della salute pubblica. Con l’obiettivo di rafforzare la rete di sicurezza del territorio e favorire una cultura del primo soccorso, è stata ufficialmente avviata un’attività di censimento, monitoraggio e mappatura di tutti i defibrillatori automatici esterni (DAE) presenti all’interno dei confini comunali.

Il progetto punta a mappare capillarmente i dispositivi per consolidare una rete di prevenzione integrata, valorizzando la collaborazione strategica tra le istituzioni locali, gli operatori economici, i cittadini e il sistema sanitario.

L’appello alle attività del territorio e la creazione della mappa digitale

Per la riuscita dell’iniziativa, il Comune ha rivolto un invito esplicito a tutte le realtà locali. Le attività commerciali, i ristoranti, i pubblici esercizi, le farmacie e tutti i soggetti privati o pubblici che già dispongono di un defibrillatore sono chiamati a comunicare la presenza del proprio dispositivo.

I dati raccolti confluiranno in uno strumento digitale di facile consultazione per la cittadinanza e i soccorritori. Attraverso questa piattaforma sarà possibile individuare rapidamente la posizione esatta di ogni DAE dislocato sul territorio e verificarne i relativi orari di accessibilità in caso di emergenza.

Come aderire all’iniziativa comunale

La partecipazione al progetto avviene su base volontaria attraverso la compilazione di un apposito modulo telematico. Gli operatori interessati possono segnalare il proprio dispositivo raggiungendo il form online predisposto dall’ente all’indirizzo dedicato (clicca qui).

L’adesione a questo monitoraggio viene definita dall’amministrazione come un gesto di grande responsabilità civica, oltre che un contributo concreto per la costruzione di una comunità più sicura, solidale e attenta alla salute di tutti. L’iniziativa porta la firma del consigliere comunale Dalila Russo e del sindaco di Castellabate Marco Rizzo, i quali hanno espresso anticipatamente il proprio ringraziamento a quanti collaboreranno alla realizzazione di una rete territoriale efficiente e cardioprotetta.