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Allerta meteo in Campania: scatta il codice giallo per temporali improvvisi e rischio idrogeologico

La Protezione Civile della Campania ha emanato un'allerta meteo gialla valida oggi 29 giugno dalle 13 alle 20. Previsti temporali, grandine e rischio idrogeologico su tutta la regione

Redazione Infocilento
Pioggia

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo, valido dalle ore 13:00 alle ore 20:00 di oggi, 29 giugno, su tutto il territorio regionale. Le valutazioni del Centro Funzionale evidenziano un peggioramento delle condizioni meteorologiche dovuto a scenari instabili in rapida evoluzione.

Fenomeni intensi e rapidità di evoluzione: i rischi previsti

Le previsioni indicano l’arrivo di rovesci e temporali improvvisi, che potrebbero assumere carattere di forte intensità a scala locale. La caratteristica principale di questa perturbazione risiede nell’incertezza previsionale e nella velocità con cui i fenomeni atmosferici si svilupperanno sul territorio. Oltre alle precipitazioni piovane, la Protezione Civile segnala il rischio di grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, elementi che potrebbero causare danni strutturali alle coperture e a tutte le installazioni esposte all’aperto.

Rischio idrogeologico e impatto sul territorio

L’avviso diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) pone l’accento sul potenziale rischio idrogeologico. Si prevedono possibili impatti significativi al suolo, tra cui allagamenti in contesti urbani, esondazioni e lo scorrimento superficiale delle acque lungo le sedi stradali. Il monitoraggio riguarderà anche l’innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Inoltre, a causa della fragilità strutturale dei suoli, non si escludono fenomeni franosi e caduta massi nelle zone più vulnerabili.

Le raccomandazioni della Protezione Civile ai Comuni

La Protezione Civile ha invitato le autorità competenti ad attivare tempestivamente tutte le misure, strutturali e non strutturali, previste dai rispettivi piani comunali di emergenza. L’obiettivo è quello di prevenire, mitigare e contrastare gli effetti dei fenomeni meteorologici attesi. Particolare attenzione viene richiesta nella verifica della tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche, al fine di scongiurare pericoli derivanti dalle possibili raffiche di vento.

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