Disagi alla circolazione ferroviaria per lavori sulla linea Napoli-Salerno

Nuovi interventi di manutenzione programmata lungo la linea ferroviaria Napoli – Salerno modificheranno la circolazione dei treni nei prossimi giorni. Da giovedì 2 a domenica 5 luglio, i viaggiatori dovranno fare i conti con cancellazioni, ritardi e variazioni di percorso che interesseranno sia i collegamenti a lunga percorrenza sia il trasporto regionale di Trenitalia.

Le modifiche per l’alta velocità e gli InterCity

I cantieri comporteranno modifiche significative per diversi convogli della flotta dell’Alta Velocità e della media percorrenza. In particolare, i treni che collegano Reggio Calabria, Salerno e Taranto con le principali stazioni del Centro-Nord, tra cui Roma Termini, Milano Centrale, Torino Porta Nuova e Brescia, subiranno cancellazioni parziali e variazioni di orario. Per molti di questi convogli sono previsti anticipi sull’orario di partenza e un aumento complessivo dei tempi di viaggio.

La stessa situazione toccherà agli InterCity delle relazioni tra Reggio Calabria o Battipaglia e Roma Termini, oltre ai collegamenti sulla tratta Roma Termini – Palermo Centrale e Torino Porta Nuova – Salerno.

Gli effetti sui treni regionali e il servizio sostitutivo

I disagi maggiori riguarderanno il trasporto locale e i pendolari che utilizzano i treni regionali. Le tratte più colpite dai provvedimenti sono quelle che collegano Napoli Centrale con Battipaglia, Sapri, Paola e Cosenza, oltre ai collegamenti tra Salerno, Potenza e Buccino-San Gregorio Magno. Variazioni di orario, cancellazioni parziali e stop totali si registreranno anche sulle linee Napoli Campi Flegrei – Napoli San Giovanni Barra e Cassino/Formia – Napoli Centrale.

Per garantire la continuità del servizio nelle tratte interrotte, Trenitalia ha previsto un programma di corse sostitutive con autobus.

Le limitazioni per i viaggiatori sui bus navetta

Il passaggio dal treno alla gomma comporterà comunque alcune rigide restrizioni organizzative. I tempi di percorrenza dei bus sostitutivi saranno inevitabilmente legati all’andamento del traffico stradale, con il rischio di sensibili allungamenti dell’orario di arrivo. Inoltre, la capacità dei mezzi potrebbe risultare inferiore rispetto al normale standard dei treni.

Sui bus sostitutivi rimangono attivi specifici divieti per il trasporto dei bagagli speciali: non sarà infatti consentito salire a bordo con biciclette o monopattini elettrici. Restrizioni anche per gli animali domestici, dato che l’accesso è vietato ai cani di grossa taglia, con l’unica eccezione rappresentata dai cani guida per le persone non vedenti. I sistemi informatici e i canali di acquisto della compagnia ferroviaria sono già stati aggiornati con le nuove tabelle orarie.