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Salerno lancia il nuovo Portale della Cultura: una mappa digitale tra eventi e storia

Il Comune di Salerno presenta la nuova piattaforma per valorizzare il patrimonio artistico e gli eventi cittadini. Scopri itinerari, mostre e la memoria storica della città

Redazione Infocilento
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Sarà online da domani, martedì 30 giugno, il nuovo Portale della Cultura del Comune di Salerno. La piattaforma si propone come uno strumento digitale moderno, completamente rivoluzionato nel concept e nella veste grafica, progettato per centralizzare e valorizzare l’offerta culturale e turistica della città.

Un punto di riferimento per cittadini e turisti

La piattaforma nasce con l’obiettivo di rendere immediatamente fruibili a cittadini e turisti le informazioni sugli eventi del territorio e sul patrimonio storico e architettonico.

Tra memoria storica e itinerari tematici

L’architettura del sito permette di partire dalla consultazione degli eventi in cartellone per poi scoprire i luoghi storici che li ospitano. Grazie a un ricco archivio informativo e fotografico, il portale consente inoltre di ricollegarsi alle passate edizioni delle manifestazioni, creando una memoria storica digitale della programmazione culturale cittadina.

All’interno dell’esperienza offerta dal portale troviamo due sezioni tematiche di rilievo, che danno la giusta valorizzazione al Teatro Verdi, centro della cultura cittadina, e all’evento di rilievo nazionale delle “Luci d’Artista”.

Strumenti per l’accoglienza turistica

La mappatura dei musei cittadini, le informazioni turistiche, lo sviluppo di itinerari tematici e i profili dei personaggi che hanno fatto la storia di Salerno completano l’offerta, ottimizzando l’esperienza di visita sia sul piano informativo che turistico.

Il portale è raggiungibile direttamente al seguente indirizzo: https://cultura.comune.salerno.it/

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