Cilento

Agropoli: inaugurata la sede del Movimento Liberi e Forti

Taglio del nastro in via Carmine Rossi per il movimento di Raffaele Pesce. Aperta la sede per il confronto cittadino verso le amministrative 2027.

Ernesto Rocco

Taglio del nastro per la sede dell‘Associazione e Movimento Civico Liberi e Forti che fa capo al consigliere comunale Raffaele Pesce. L’inaugurazione dei locali di via Carmine Rossi si è tenuta sabato 27 giugno.

«È una tappa di un percorso nato anni fa e che non si è mai fermato per guardare al futuro della città. L’importance di una sede è proprio quella di voler essere aperti al confronto, anche ai non iscritti al Movimento – ha detto Raffaelle Pesce – Ospiteremo anche eventi culturali e artistici, confronti e dibattiti e assumeremo anche istanze e iniziative di altri gruppi in modo da lavorare insieme verso proposte fattibili».

Il valore del civismo e il confronto con la politica locale

«Essere civici – ha aggiunto il consigliere – significa assumersi la responsabilità di colloquiare con rappresentanze politiche diverse, fare una summa e andare avanti con la dignità propria che è fondata sulla libertà e la partecipazione di tanti cittadini che verranno a dare il loro tempo in questa sede e non a chiedere. Quindi un approccio completamente diverso rispetto a quello della politica locale».

Obiettivo elezioni amministrative 2027

Con l’inaugurazione della sede del Movimento Liberi e Forti si apre anche ufficialmente il percorso verso le elezioni amministrative della primavera 2027, quando il gruppo punta a riproporsi all’elettorato in alternativa alla compagine di governo cittadino uscente.

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