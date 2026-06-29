Agropoli: inaugurata la sede del Movimento Liberi e Forti

Taglio del nastro per la sede dell‘Associazione e Movimento Civico Liberi e Forti che fa capo al consigliere comunale Raffaele Pesce. L’inaugurazione dei locali di via Carmine Rossi si è tenuta sabato 27 giugno.

«È una tappa di un percorso nato anni fa e che non si è mai fermato per guardare al futuro della città. L’importance di una sede è proprio quella di voler essere aperti al confronto, anche ai non iscritti al Movimento – ha detto Raffaelle Pesce – Ospiteremo anche eventi culturali e artistici, confronti e dibattiti e assumeremo anche istanze e iniziative di altri gruppi in modo da lavorare insieme verso proposte fattibili».

Il valore del civismo e il confronto con la politica locale

«Essere civici – ha aggiunto il consigliere – significa assumersi la responsabilità di colloquiare con rappresentanze politiche diverse, fare una summa e andare avanti con la dignità propria che è fondata sulla libertà e la partecipazione di tanti cittadini che verranno a dare il loro tempo in questa sede e non a chiedere. Quindi un approccio completamente diverso rispetto a quello della politica locale».

Obiettivo elezioni amministrative 2027

Con l’inaugurazione della sede del Movimento Liberi e Forti si apre anche ufficialmente il percorso verso le elezioni amministrative della primavera 2027, quando il gruppo punta a riproporsi all’elettorato in alternativa alla compagine di governo cittadino uscente.