A Capaccio il “I Memorial Pietro Spizzico” del Roma Club Cilento tra sport e ricordo

Ricordo e commozione, nella giornata di sabato, presso lo Stadio “Tenente Vaudano” di Capaccio Capoluogo per il “I Memorial Pietro Spizzico” promosso dal Roma Club Cilento.

Era un grandissimo tifoso della Roma, Pietro, giovane di Capaccio Capoluogo venuto a mancare a soli 15 anni nell’aprile del 2025. Amava la sua squadra, la vita, lo sport, il calcio, Pietro, ragazzo allegro e sempre sorridente e sono stati tanti i giovani calciatori che hanno preso parte alla giornata a lui dedicata: gli amici, i suoi familiari, i componenti del Roma Club Cilento e tanti cittadini presenti al Memorial insieme alla mamma di Pietro, Ilenia Ragni e al papà, Maurizio, visibilmente commossi.

La vicinanza delle istituzioni e della comunità

Presente anche una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale con il Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino.

Commemorazione, ricordo, lacrime e un affetto immenso e indelebile che resiste e resta immutato per Pietro e, come riportato su un enorme striscione del Roma Club Cilento, esposto durante la serata: “Nessun tempo e nessuna distanza potranno mai dividerci. Pietro sempre qui con noi”.