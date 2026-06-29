A 77 anni si diploma all’alberghiero: la storia di Maria e del suo sogno realizzato

Non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni. Lo dimostra Maria Manna, 77 anni, di Teggiano, che ha ottenuto il diploma al termine del percorso serale del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) presso l’Istituto Alberghiero di Sant’Arsenio, nell’indirizzo di Cucina.

Una vita per la famiglia, poi il ritorno sui banchi

Per anni impegnata nella gestione della lavanderia di famiglia insieme al marito, Maria ha deciso di rimettersi sui banchi di scuola con determinazione. Ha scelto così di raggiungere un traguardo che da giovane non aveva potuto conseguire, dimostrando una costanza straordinaria.

Un esempio di determinazione che non ha età

La sua è una storia di profondo impegno e passione, che rappresenta un esempio luminoso di come la voglia di imparare e di mettersi in gioco non abbia età. Il suo percorso è la prova che i desideri custoditi nel cassetto possono sempre trovare il momento giusto per realizzarsi.