Cilento

Fulmine colpisce una centralina a Pellare: fiamme vicino alle bombole del gas

Maltempo nel Cilento: un fulmine incendia una centralina elettrica a Pellare. Paura per il rischio esplosione e scatta la protesta dei residenti per i ritardi nei soccorsi

Antonio Pagano

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Pellare, frazione di Moio della Civitella. A prendere fuoco è stata una centralina della luce, a causa della caduta di alcuni fulmini su un quartiere del paese.

Paura per il rischio esplosione

Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, che hanno messo in sicurezza la zona. La paura è stata amplificata dalla presenza di alcune bombole del gas posizionate proprio sopra il contatore interessato dalle fiamme.

La protesta dei residenti per i ritardi

I residenti della zona lamentano tuttavia il ritardo nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

“Nella chiamata avevamo specificato chiaramente che sopra le fiamme c’erano delle bombole, con un serio rischio di esplosione. Eppure, per oltre 20 minuti, nessun mezzo è arrivato. In un’emergenza del genere, ogni minuto può fare la differenza tra un intervento tempestivo e una tragedia. Ancora una volta abbiamo la sensazione che il Cilento sia un territorio dimenticato, dove i cittadini non ricevono lo stesso livello di attenzione e tempestività che ci si aspetterebbe in situazioni di emergenza.”

Nel frattempo che arrivavano i pompieri, è stato recuperato un estintore e i residenti hanno provveduto ad iniziare a spegnere le fiamme.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.