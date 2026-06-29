Fulmine colpisce una centralina a Pellare: fiamme vicino alle bombole del gas

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Pellare, frazione di Moio della Civitella. A prendere fuoco è stata una centralina della luce, a causa della caduta di alcuni fulmini su un quartiere del paese.

Paura per il rischio esplosione

Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, che hanno messo in sicurezza la zona. La paura è stata amplificata dalla presenza di alcune bombole del gas posizionate proprio sopra il contatore interessato dalle fiamme.

La protesta dei residenti per i ritardi

I residenti della zona lamentano tuttavia il ritardo nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

“Nella chiamata avevamo specificato chiaramente che sopra le fiamme c’erano delle bombole, con un serio rischio di esplosione. Eppure, per oltre 20 minuti, nessun mezzo è arrivato. In un’emergenza del genere, ogni minuto può fare la differenza tra un intervento tempestivo e una tragedia. Ancora una volta abbiamo la sensazione che il Cilento sia un territorio dimenticato, dove i cittadini non ricevono lo stesso livello di attenzione e tempestività che ci si aspetterebbe in situazioni di emergenza.”

Nel frattempo che arrivavano i pompieri, è stato recuperato un estintore e i residenti hanno provveduto ad iniziare a spegnere le fiamme.