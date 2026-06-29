Capaccio Paestum, iniziata la somministrazione di bioattivatori: acque più pulite

È iniziata da diverse settimane la somministrazione di bioattivatori nei corsi d’acqua di Capaccio Paestum e la qualità delle acque sembra nettamente migliorata rispetto ad un anno fa.

A comunicarlo il coordinatore di Cittadinanza Attiva Capaccio Paestum, Ernesto Franco, che ha ricordato il lavoro di contrasto agli illeciti per la tutela ambientale messo a punto dalla Polizia Municipale di Capaccio Paestum, guidata dal Maggiore Antonio Rinaldi in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Gaetano Paolino, e che ha portato ad intensificare i controlli anche nelle aziende zootecniche.

Il miglioramento della qualità dei fiumi e del mare

“I risultati ci dicono che, rispetto all’anno scorso, la qualità delle acque del mare di Capaccio Paestum è nettamente migliorata. I fiumi in questo momento sono poco inquinati” ha fatto sapere Franco che ha ricordato che dal 1 luglio sarà attivato un servizio di messaggistica whatsapp tramite cui segnalare i luoghi in cui si sospetta che l’acqua possa essere inquinata, alla luce della segnalazione saranno avviati gli opportuni controlli al fine di intervenire proprio nei punti critici.