Ospedale di Polla: la dottoressa Antonella Ferrara è la nuova responsabile di Otorinolaringoiatria

Nuovo incarico all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove la dottoressa Antonella Ferrara è stata nominata Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Otorinolaringoiatria. La nomina è stata formalizzata dall’ASL Salerno al termine della procedura selettiva prevista per l’assegnazione dell’incarico.

L’esito della procedura selettiva dell’ASL Salerno

La selezione è stata avviata dopo la scadenza del precedente incarico e ha visto la partecipazione di due candidati. La commissione esaminatrice ha valutato titoli, esperienza professionale e curricula, individuando nella dottoressa Ferrara la figura più idonea.

Il percorso professionale della dottoressa Ferrara

La nuova responsabile vanta una consolidata esperienza nel settore. Dopo aver prestato servizio presso l’ospedale “San Carlo” di Potenza e, successivamente, all’ospedale di Villa d’Agri, dal 2021 è in servizio a tempo indeterminato presso il presidio ospedaliero di Polla, dove da oggi guiderà la Struttura Semplice Dipartimentale di Otorinolaringoiatria.