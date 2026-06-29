Attualità

Ospedale di Polla: la dottoressa Antonella Ferrara è la nuova responsabile di Otorinolaringoiatria

Nuova nomina all'ospedale "Luigi Curto" di Polla: la dottoressa Antonella Ferrara guiderà la Struttura di Otorinolaringoiatria. Scopri il suo percorso.

Erminio Cioffi

Nuovo incarico all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove la dottoressa Antonella Ferrara è stata nominata Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Otorinolaringoiatria. La nomina è stata formalizzata dall’ASL Salerno al termine della procedura selettiva prevista per l’assegnazione dell’incarico.

L’esito della procedura selettiva dell’ASL Salerno

La selezione è stata avviata dopo la scadenza del precedente incarico e ha visto la partecipazione di due candidati. La commissione esaminatrice ha valutato titoli, esperienza professionale e curricula, individuando nella dottoressa Ferrara la figura più idonea.

Il percorso professionale della dottoressa Ferrara

La nuova responsabile vanta una consolidata esperienza nel settore. Dopo aver prestato servizio presso l’ospedale “San Carlo” di Potenza e, successivamente, all’ospedale di Villa d’Agri, dal 2021 è in servizio a tempo indeterminato presso il presidio ospedaliero di Polla, dove da oggi guiderà la Struttura Semplice Dipartimentale di Otorinolaringoiatria.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.