Castellabate, giornata di relax per Elodie e la sua compagna tra mare e buon cibo

Il Cilento si conferma ancora una volta tra le mete preferite dai grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica italiana. Dopo un weekend ricco di presenze “vip” sul territorio, quest’oggi a Castellabate ha fatto tappa anche la nota e apprezzatissima cantante Elodie.

Un soggiorno all’insegna del relax e della riservatezza

La cantautrice italiana, insieme alla sua compagna Franceska, ha scelto una rinomata struttura ricettiva della zona per concedersi una giornata lontana dal ritmo frenetico degli impegni professionali e dai palcoscenici.

La permanenza nel borgo cilentano è stata caratterizzata da momenti di assoluta tranquillità, al riparo da occhi indiscreti. L’artista si è concessa qualche tuffo rigenerante nel mare Bandiera Blu di Castellabate e ha approfittato del soggiorno per gustare i prodotti tipici e le eccellenze gastronomiche del territorio.

Il tour prosegue alla scoperta del territorio cilentano

La tappa a Castellabate rappresenta solo l’inizio di un itinerario più ampio. Secondo le indiscrezioni, la vacanza nel Cilento della cantante dovrebbe proseguire nelle prossime ore verso altre mete storiche del comprensorio, tra cui Rocca Cilento, dove l’artista continuerà il proprio soggiorno all’insegna del relax, della cultura e della massima riservatezza.