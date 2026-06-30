Cantieri Anas in Cilento: piano da 20 milioni di euro tra Cilentana, Bussentina e Tirrena. Mappa dei disagi e stop ad agosto

Lungo le principali arterie viarie del Cilento (SS18VAR “Cilentana”, SS18 “Tirrena Inferiore” e SS517VAR “Bussentina”), Anas ha interventi già attivi per un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro.

Per l’esecuzione di lavori così rilevanti – volti a potenziare gli standard di sicurezza e di percorribilità di viabilità strategiche per l’area turistica dell’intera regione – Anas profonde il massimo impegno nella pianificazione dei cantieri e nella condivisione con il territorio dei provvedimenti per la circolazione e dei cronoprogrammi dei lavori in corso, così come accaduto di recente, tra gli altri, con le amministrazioni comunali e le Forze dell’Ordine Locali di San Giovanni a Piro, Omignano e Caselle in Pittari.

SS18VAR Cilentana: stop allo svincolo di Omignano e riapertura a Vallo Scalo

Nel dettaglio, lungo la strada statale 18VAR “Cilentana”, per l’avanzamento dell’intervento di nuova pavimentazione in corso – per un investimento complessivo di 4 milioni di euro – da ieri mattina (29 giugno) è chiuso lo svincolo di Vallo Scalo, che verrà riaperto alle ore 10:00 di domani, mercoledì 1° luglio.

A seguire, sempre per lavori di nuova pavimentazione, è fissata la chiusura dello svincolo di Omignano, in entrambe le direzioni, fino al prossimo 10 luglio.

Cantieri rimodulati e stop totale ad agosto per i flussi turistici

Dopo tale data, le attività proseguiranno mediante l’attivazione di restringimenti della carreggiata o sensi unici alternati (così come già avviene, per un altro intervento di nuova pavimentazione in corso tra Capaccio ed Agropoli, per ulteriori 4 milioni di euro) allo scopo di non gravare sulla circolazione del periodo estivo.

Nelle settimane centrali del mese di agosto, tali lavorazioni (da effettuarsi con condizioni meteorologiche favorevoli) verranno sospese in toto, per consentire la piena fruibilità dell’arteria viaria.

SS517VAR Bussentina: presidi nel weekend sul viadotto Santolia II

Si rammenta altresì che, sempre nell’ottica del contenimento dei disagi, lungo la strada statale 517VAR “Bussentina” in corrispondenza del cantiere attivo per i lavori sul viadotto “Santolia II” (per un investimento complessivo di 3 milioni di euro, la cui conclusione è fissata entro dicembre 2026), Anas ha concordato con il competente Comune e con le Forze dell’Ordine Locali una calendarizzazione relativa alla presenza del personale su strada, nelle fasce orarie di maggiore traffico, per tutti i fine settimana e per i giorni di Ferragosto, da metà giugno fino alla fine del mese di agosto.

SS18 Tirrena Inferiore: corsie libere sul ponte Soranna da metà luglio

Infine, a partire dalla metà del mese di luglio, anche il cantiere sul ponte “Soranna” ad Ispani, situato lungo la SS18 “Tirrena Inferiore”, verrà rimodulato per consentire (in via provvisoria) la piena fruibilità della carreggiata durante gli spostamenti estivi; la conclusione definitiva dell’intervento è fissata poi entro il primo trimestre del 2027.