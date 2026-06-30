Cilento

Terremoto in Venezuela, tragedia a Camerota: lutto per una famiglia originaria di Licusati

Il devastante terremoto in Venezuela colpisce la provincia di Salerno. Quattro vittime originarie di Licusati di Camerota muoiono nel crollo della loro casa

Redazione Infocilento
Terremoto in Venezuela

Il drammatico terremoto che ha sconvolto il Venezuela nelle ultime ore ha colpito dritto al cuore la provincia di Salerno, lasciando una ferita profonda nella comunità locale. Tra le tantissime vittime causate dal violento sisma nel Paese sudamericano si registrano purtroppo quattro cittadini originari di Camerota. Si tratta di un intero nucleo familiare, residente nella frazione di Licusati, rimasto ucciso a causa del crollo della propria abitazione.

Il lutto ha unito immediatamente l’Italia e il Venezuela, riaccendendo i riflettori su un legame storico e indissolubile che unisce il territorio salernitano alla nazione oltreoceano.

Il dolore dei familiari

La notizia del decesso dei quattro connazionali è stata diffusa in Italia da Vincenza Garofalo, parente delle vittime, la quale ha affidato ai canali social un doloroso e toccante messaggio per ricordare i propri cari rimasti sotto le macerie.

“Con profondo dolore annuncio la scomparsa della mia amata famiglia nel terremoto in Venezuela: Genaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo e il loro figlio Emanuele”, sono state le parole della donna, che hanno spezzato il silenzio e sollevato un’ondata di commozione in tutto il comprensorio del Cilento e del Vallo di Diano.

Nella giornata di ieri, invece, era giunta la notizia del ritrovamento dei corpi di una famiglia originaria di Laviano.

Le radici storiche dell’emigrazione salernitana

Nel salernitano il lutto è grande. Quello tra la provincia e il Venezuela è infatti un filo doppio, intessuto di sacrifici e speranze.

A partire dagli anni Venti, e in modo ancora più massiccio nel secondo dopoguerra, migliaia di salernitani abbandonarono i propri paesi d’origine per cercare fortuna e un futuro più stabile in America Meridionale. Caracas e le altre principali città venezuelane divennero rapidamente una seconda casa per intere generazioni di emigranti.

Ecco perché in diversi comuni come Camerota, Moio della Civitella, Sassano, Teggiano, Sala Consilina, Polla, Padula, Pertosa e Corleto Monforte, sono state avviate iniziative a sostegno del popolo venezuelano.

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