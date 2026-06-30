Sant’Angelo a Fasanella presenta il cartellone estivo 2026: cultura, musica e identità di comunità

Il comune di Sant’Angelo a Fasanella ha svelato ufficialmente il cartellone degli eventi estivi per la stagione 2026. Il programma, intitolato “Abitare l’estate”, propone una serie di appuntamenti culturali, religiosi, sportivi ed enogastronomici che si articoleranno tra i mesi di luglio e agosto, puntando sulla valorizzazione dell’identità locale e sul coinvolgimento attivo dei cittadini e dei visitatori.

Come sottolineato dal sindaco Bruno Tierno, l’iniziativa intende superare la dimensione del semplice intrattenimento: “Non è solo un programma di eventi: è un messaggio di fiducia, di partecipazione e di speranza”. Il primo cittadino ha rimarcato l’importanza del legame con il territorio, dichiarando: “Un borgo cresce quando le persone scelgono di viverlo, di custodirlo e di renderlo migliore, insieme. Questa estate viviamola con orgoglio. Perché abitare un luogo non significa semplicemente risiedervi: significa scegliere, ogni giorno, di essere comunità”.

Gli appuntamenti del mese di luglio

Le attività prenderanno il via ufficiale l’11 luglio con la tradizionale Festa di Santa Lucia, caratterizzata dalle celebrazioni solenni e dall’intrattenimento musicale curato dal gruppo bandistico “Città di Camerota” e, in serata, dal gruppo “Gli amici della musica”, diretto dal Maestro Luigi Bottiglieri.

Il palinsesto del mese si chiuderà il 25 luglio con lo sport, grazie all’inaugurazione della terza edizione della Phasis Cup, un torneo di calcio organizzato direttamente dai giovani del borgo.

Il calendario degli eventi di agosto

Il mese di agosto si aprirà il 9 con la Festa della Madonna della Montagna, che prevede la Santa Messa nella Cappella della Madonna delle Grazie, la processione accompagnata dal gruppo bandistico “Città di Camerota” e il successivo rientro in paese.

Il 12 agosto sarà una giornata densa di appuntamenti: alle ore 17:00 si terrà l’inaugurazione della quarta edizione della Junior Phasis Cup, dedicata alle giovani leve calcistiche, seguita dal secondo Memorial in ricordo di Carmine Verrone, un momento musicale curato dagli amici di Pino Marcone con le musiche di Pompeo Elia.

Il 13 agosto l’attenzione si sposterà sulla tradizione culinaria con “Capo la Corte in festa”, un percorso di piatti tipici e musica popolare nel rione di Capo la Corte, organizzato dalla Pro Loco a partire dalle ore 20:00. Il giorno successivo, 14 agosto, si terrà “Tango tra gli Alburni” nella cornice del Convento Residence, una serata con musica dal vivo dell’orchestra “TangoStress”, sapori tipici e milonga sotto le stelle.

Cultura, benessere e intrattenimento nella seconda metà di agosto

Dopo la pausa di metà mese, il 16 agosto la Pro Loco proporrà il gioco a quiz interattivo “Dottor Why” in Piazza Ortale. Il 17 agosto sarà la volta del “Cantapiccolo e sfilata abiti da sposa”, una serata di musica e ricordi sempre a cura della Pro Loco.

Il 18 agosto verrà dedicato alla valorizzazione dei prodotti caseari con “Caseus”, una giornata che prevede degustazioni, laboratori e workshop sulla caseificazione a partire dalle 17:30. Il 19 agosto l’appuntamento sarà incentrato sul benessere con la sessione di yoga “Radici e respiro” presso il Rifugio Ausoneto.

Il festival Fasanella fest e la chiusura della stagione

Dal 20 al 22 agosto si svolgerà il “Fasanella fest”, l’evento principale dedicato a musica, tradizione ed enogastronomia. Il programma prevede l’apertura degli stand alle 19:00 e grandi concerti seguiti da dj set: il 20 agosto si esibiranno “I Cantori di Carpino”, il 21 agosto sarà la volta de “La Tarantula Garganica” e il 22 agosto saliranno sul palco “Enzo Avitabile ed i Bottari di Portico”.

Gli ultimi appuntamenti del cartellone comprendono il quinto Memorial in ricordo di Donato Michele Cappelli, detto Arsenio, programmato per il 23 agosto a cura della Pro Loco, e la Giornata nazionale della Sacra Spada dell’Arcangelo il 29 agosto, che si strutturerà attraverso una visita autogestita a Monte Sant’Angelo con la benedizione della Spada di San Michele.